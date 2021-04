Tunisie: «Couffin du Ramadan pour tous» - Des dons à travers la plateforme Cha9a9a.tn

Dans ce contexte économique et sanitaire difficile, l'Association "Un sourire pour tous" a décidé, encore une fois, d'apporter sa pierre à l'édifice en annonçant qu'elle viendra en aide à 1.000 familles les plus nécessiteuses, en ce mois saint de Ramadan.

Comme chaque année, l'Association "Un sourire pour tous", dont le but principal est de fournir un sourire à chaque personne dans le besoin, lance sa collecte Couffin de Ramadan pour soutenir, durant ce mois sacré, des familles défavorisées, dans diverses régions du pays.

1.000 couffins pour 1.000 familles nécessiteuses

Pour cette année, et dans une première phase, la campagne de solidarité "Couffin du Ramadan pour tous" est organisée sur les réseaux sociaux, devant les supermarchés, dans les grandes surfaces... au profit de pas moins de 500 familles des plus démunies, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, lors de ce mois sacré dans les régions de Sejnane et du Grand-Tunis.

Selon Aziz Chaouch, président de l'Association «Un sourire pour tous», l'objectif annoncé dès le début était de distribuer pas moins de 1.000 couffins spéciaux pour le mois béni de Ramadan 2021 au profit de 1.000 familles nécessiteuses. «A travers les actions que nous avons menées depuis 2011, date de la création de notre association, nous sommes parvenus à localiser les familles nécessiteuses dans plusieurs régions et à établir les listes des bénéficiaires. Pour cette première action, nous comptons distribuer 500 couffins dans les deux régions de Sejnane et du Grand-Tunis... et le reste suivra dans quelques jours. Le couffin sera concocté en prenant en compte les besoins des familles et leurs conditions de vie. Chaque couffin contiendra de la semoule, du lait, tomates en conserve, sel, sucre, fromage, huile, pâtes... », souligne-t-il.

Le jeune activiste ajoute que, pour participer à cette action, toute personne intéressée pourrait consulter la plateforme Cha9a9a.tn. Créée par l'Association tunisienne des technologies digitales (Attd), cette "Cha9a9a" en ligne est une plateforme associative de dons en ligne, qui permet aux associations et individus de créer des campagnes de collecte de dons et mobiliser du monde autour de leurs causes solidaires/humanitaires, projets ou événements...

«Grâce à ces actions, nous, à l'instar des autres associations, œuvrons pour enraciner les valeurs de la citoyenneté à travers la solidarité et l'entraide entre les citoyens... Nous continuerons aussi à apporter la contribution nécessaire, à travers notre engagement solidaire et citoyen», affirme-t-il.