Tunisie: Ramadan / Contrôle des circuits de distribution - Des quantités de produits alimentaires saisies

Les produits visés sont les fruits et légumes, les poissons, les viandes et dérivés, les œufs, la mayonnaise, les conserves et semi-conserves alimentaires, le lait et dérivés, les épices, les fruits secs, les pâtes alimentaires, les huiles alimentaires, les préparations, en plus des produits de boulangerie. Le travail a été axé sur la transparence des transactions économiques.

Dans le souci d'assurer la qualité des produits de consommation au cours du mois de Ramadan, et pour préserver la transparence des transactions économiques, ainsi que la santé et la sécurité du consommateur, des équipes de contrôle de la qualité relevant du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, en collaboration avec les services de contrôle relevant du ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Intérieur, ont exécuté un programme de contrôle.

Celui-ci a ciblé notamment les circuits de distribution en gros et en détail, les espaces commerciaux, les marchés municipaux et les marchés de gros. Les opérations de contrôle au cours de la première semaine du mois de Ramadan ont abouti à des résultats précis. Ainsi, le nombre d'équipes de contrôle englobant le commerce, la santé, l'agriculture et l'intérieur ont été de 55. Ils ont effectué 1.187 visites et ont prélevé 39 échantillons.

Des produits impropres à la consommation

Des quantités de produits alimentaires non propres à la consommation ont été confisquées. Il s'agit de 18 tonnes de produits divers, à savoir dérivés du lait (beurre, fromage), œufs, légumes et fruits, poissons, et boissons gazeuses. Les équipes ont saisi également 17 balances non conformes à la réglementation en vigueur.

Ainsi, d'après les opérations de contrôle effectuées, il s'est avéré que certains vendeurs dans plusieurs points de vente n'accordent pas assez d'importance à la santé des consommateurs et n'hésitent pas à commercialiser des produits qui ne sont pas sains et peuvent porter atteinte à la santé. D'où la nécessité de faire preuve de prudence lors de l'achat de ces produits, en veillant à bien lire la date de validité du produit.

D'autres vendeurs font fi de la transparence des transactions et n'hésitent pas à utiliser des balances non entretenues, ce qui fausse le pesage des quantités achetées par les consommateurs. Plusieurs vendeurs exploitent ce mois saint en vue d'arrondir leurs recettes, en ne donnant aucune importance au pouvoir d'achat des citoyens. D'où l'importance du travail effectué par les groupes de contrôles multipartites dans tous les points de vente ouverts au public.