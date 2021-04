Ile Maurice: Après sa démission du PTr, Mookhesswur Choonee silencieux face à sa maladresse

Pour un politicien de carrière qui a été ministre pendant plusieurs années, Mookhesswur Choonee a été maladroit et, aujourd'hui, il ne répond même pas à ceux à qui il a toujours fait confiance.

Personne ne croit que sa nomination comme président de la Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO) est la raison principale de sa démission du Parti travailliste (PTr). Car, comme le rappellent des membres du parti, Mahen Utchanah a été un fervent du PTr, animant des meetings et des congrès lors des campagnes électorales., alors qu'il était président de l'organisation. Ceux qui connaissent l'ancien ministre, pensent qu'il veut changer d'air estimant que l'herbe est plus verte ailleurs.

Lundi, Mookhesswur Choonee envoie une correspondance à la secrétaire générale du PTr qui l'expédie immédiatement chez le leader Navin Ramgoolam. Une phrase intrigue Navin Ramgoolam. Commentant sa démission, Mookhesswur Choonee écrit : «The reason is purely personal and also because I no longer feel at ease.» Le leader du PTr veut en savoir plus. Il lui répond en demandant avec qui "he is no longer at ease". Avec lui personnellement ou avec le parti ou quelqu'un d'autre ? Le démissionnaire, embarrassé, prend conseil auprès de ses amis. Il choisit de rester silencieux face à cette interrogation de Navin Ramgoolam. Dans les heures suivantes pour ne pas dire minutes, il poste un message sur le réseau social. Il explique que sa démission est liée à sa présidence du GOPIO, après le décès de Mahen Utchanah. Et ajoute dans ce message : «Mo réiter mo lamitié a tou mo bann kamarad politisien dé tou bor, zamé mo pann gagn lennmité avek personn.» Sans doute voulant rectifier ces mots «no longer at ease.»

Il nous revient qu'il existe deux groupes de GOPIO actuellement à Maurice. Selon Vinay Dussoye, c'est lui qui est président de GOPIO (Mauritius) qui compte plus de 300 membres. Celui qui était représenté par feu Mahen Utchanah est GOPIO (International) et ne représente qu'une trentaine de membres. Il fait ressortir que Mahen Utchanah, de son vivant, faisait de la politique active et il ne croit pas qu'en devenant président d'une telle organisation, il est nécessaire de cesser de faire de la politique active. D'autant que cela n'a rien à voir avec l'État mauricien.

Mookhesswur Choonee vise-t-il un poste au sein du gouvernement mauricien ? Un de ses proches soutient que rien ne l'étonnera. «Je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas, moi qui lui ai donné plusieurs conseils dans le passé surtout au niveau politique et il m'a toujours écouté. Certes, je lui ai dit qu'il a commis une bêtise, c'est peut-être pour cela qu'il reste silencieux.»

Malgré nos sollicitations, MookhesswurChoonee reste toujours silencieux. Sauf qu'à travers un proche, il nous a fait parvenir un message disant qu'il est «off» pour le moment et qu'il parlera la semaine prochaine.