Ile Maurice: Météo - L'avis de fortes pluies toujours en cours

L'avis de fortes pluies pour le Sud émis hier, samedi 24 avril, par la station météorologique de Vacoas est maintenu ce dimanche, confirme le National Emergency Operations Command.

Plusieurs opérations des pompiers ont aussi émaillé cette journée, pas uniquement dans la région sud. Tel de l'élagage à la route Royale à Pamplemousses et à Mare d'Australia, l'abattage d'arbres à Rose-Hill, la découpe d'arbres et de branches tombés à Trou-d'Eau-Douce et à St-Clément, Curepipe ainsi qu'à Simonette Road, Floréal. La Special Mobile Force est également engagée dans l'élagage des arbres à Curepipe.

Toutes les routes sont praticables. Des bornes ont été placées sur la route, à Batelage, Souillac, où il y a eu un glissement de terrain.

De côté de la météo, dans son bulletin émis à 11 h 30, elle explique que les conditions atmosphériques demeurent humides et instables.

Pour les prochaines 24 heures, elle prévoit un ciel nuageux avec des pluies intermittentes, principalement sur la moitié est de l'île, le Sud et sur le plateau central.

Les pluies seront modérées à localement fortes par moments, débordant parfois dans les autres secteurs.

La terre étant déjà saturée avec les averses de ces derniers jours, toutes précipitations supplémentaires provoqueront des accumulations d'eau dans certains endroits, prévient la météo.

Néanmoins, il y aura des éclaircies temporaires surtout à l'Ouest et au Nord au cours de la journée.

La température maximale variera entre 23 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés Celsius sur le littoral.

La température minimale cette nuit variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent de l'est-sud-est, souffle à une vitesse moyenne d'environ 25 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h aux endroits exposés.

Attention la mer est forte au-delà des récifs, avec des vagues de 3 à 4 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons du Sud et de l'Est sont déconseillées.