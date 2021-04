Algérie: "Rétrospective historique du mouvement national algérien 1919-1956", ouvrage de Ali Cherrak

Alger — Dans son ouvrage intitulé "Rétrospective historique du mouvement national algérien 1919-1956", l'universitaire Ali Cherrak propose une nouvelle approche pour évaluer et apprécier les rôles joués par les principaux acteurs politiques de cette période caractérisée par la naissance et l'évolution d'un front politique algérien bouillonnant et oeuvrant pour le recouvrement de l'indépendance.

Publié récemment à compte d'auteur, cet ouvrage de 228 pages, première publication de l'auteur, s'intéresse à la période 1919-1956 caractérisée par le bouillonnement des idées nationalistes après la fin de la première guerre mondiale et à l'année où toutes les factions politiques algériennes avaient intégré la révolution et le FLN à l'exception du Mouvement national algérien (Mna).

Après un constat du contexte politique et économique en Algérie après la première guerre mondiale, marqué par un crise économique qui aura duré près de six ans, l'auteur revient sur le parcours de l'Emir Khaled (1875-1936), petit fils de l'Emir Abdelkader, et qui était à l'origine de la première formulation du nationalisme et premier président d'honneur de l'Etoile nord africaine (Ena).

Ali Cherrak évoque aussi la naissance en 1926 de l'Etoile nord-africaine (Ena), sous l'égide d'une équipe dynamique, Messali Hadj, Imache Amar et Radjef Belkacem sous la supervision de l'Emir Khaled. l'Etoile nord-africaine aura exprimé pour la première fois la revendication de l'indépendance du pays au congrès anticolonialiste de Bruxelles en 1927.

Il revient également sur le premier congrès musulman réunissant en 1936 des élus, des notables, l'association des Oulémas, le parti communistes algérien et les partis réformistes.

Dans un chapitre dédié à la période avant et pendant la seconde guerre mondiale, l'auteur revient sur le déroulement du deuxième congrès musulman sur le rôle de l'association des Oulemas dans l'échiquier politique, la naissance du Parti du peuple algérien (PPA) et les massacres du 8 mai 1945.

Né en 1952, Ali Cherrak a suivi des études universitaires en sciences politiques en France avant d'exercer à l'Association algérienne pour la recherche démographique, économique et sociale puis dans le secteur de l'industrie.