Ile Maurice: Atteint d'une maladie rare en Inde - Gemaeil a besoin d'aide

Il a 23 ans. Il est à Chennai, en Inde, pour ses traitements, depuis deux mois environ. Né d'un père mauricien et d'une mère rodriguaise, Gemaeil Georgette souffre depuis cinq ans. S'il a fait le va et vient à l'hôpital de Rose-Belle pendant tout ce temps, c'est dans la Grande péninsule que les médecins ont pu mettre un nom sur sa maladie. Le BRIC (Benign recurrent intrahepatic cholestasis) Type 1 (ou cholestase intrahépatique récurrente bénigne en français).

Une maladie extrêmement rare, selon sa grand-mère adoptive, Lisette Cretin, qui se bat pour récolter les fonds dont manque le jeune homme sur place pour survivre et payer ses soins. Car la subvention du gouvernement s'est épuisée et les dettes commencent à s'accumuler.

«Tout a débuté il y a cinq ans. Il est tombé malade à Rodrigues. Gemaeil avait 17 ans. Son père a alors décidé de l'emmener avec lui, à Maurice, pour savoir de quoi il s'agissait. On lui avait fait comprendre qu'il souffrait de jaunisse», explique la grand-mère. Gemaeil est resté à l'hôpital pendant un an, avant de faire le va-et-vient entre son domicile et l'établissement hospitalier, sans jamais guérir complètement.

Diagnostic difficile

Sa famille a donc entamé les démarches pour qu'il se rende à l'étranger. «En Inde, les médecins ne pouvaient non plus pas savoir de quoi il était atteint. Ils ont envoyé son rapport à des confrères en Angleterre et aux Etats Unis. La nouvelle est alors tombée. C'est une maladie rare, le BRIC Type 1.»

Le jeune homme devra entamer une transplantation du foie plus des soins prochainement dans un des deux pays mentionnés plus haut. «C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Les recherches se poursuivent pour savoir quelles seront les meilleures décisions. La bataille n'est pas gagnée. Aidez-le.»

Les médecins indiens eux, ont déjà donné leur avis. Ils ne pourront rien faire pour Gemaeil. «Entretemps, il subit des tests. Des soins additionnels lui sont prodigués, sur place, pour calmer sa douleur. Avec tout ce qu'il a dû faire, la dette des Georgette tourne autour des Rs 500 000, à l'heure actuelle.»

Frontières fermées

Sans oublier qu'une fois sorti de l'hôpital, Gemaeil et son père, qui l'accompagne en Inde, devront séjourner dans une maison d'hôte en attendant d'être rapatrié à Maurice, les frontières étant toujours fermées. «Plus les jours passent, plus les frais augmentent.»

Par exemple, père et fils devront trouver l'argent pour voyager de Chennai à Bombay pour ensuite prendre un vol, qui sera, lui, payé par le ministère de la Santé, vers Maurice.

Plus tard, ses proches devront aussi chercher dans les Rs 1,5 million pour sa transplantation. «Nous allons d'abord nous tourner vers le ministère de la Santé pour voir si on aura à nouveau une aide financière.»

Comment aider...

Voici les numéros de comptes du père de Gemaeil :

Genaud GEORGETTE

SBI (Mtius) Ltd

153 001 984 101

MCB LTD

000 448 292 556