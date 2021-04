Afrique: Covid-19 - Deuxième phase de déconfinement à partir du 1er mai, jusqu'au 1er juin

Plus de Work Access Permit et ni d'ordre alphabétique pour sortir à partir de samedi 1er mai 2021, 6 heures. C'est l'une des principales annonces du Premier ministre, dans une allocution à la nation sur la MBC, dimanche 25 avril.

Les cabinets médicaux, dentistes, opticiens, les activités sportives individuelles pourront reprendre, a affirmé Pravind Jugnauth. Les écoles restent cependant fermées, sauf pour les examens.

Ci-dessous, la liste des activités interdites ou pas :

Dans son allocution, très brève, le Premier ministre a salué les sacrifices, et la baisse des nouveaux cas locaux de Covid-19. «Malgré tout, on doit continuer à faire attention et prendre nos précautions.»

La situation s'est bien améliorée depuis le 5 mars, «grâce aux mesures de mon gouvernement et le coup de main des compatriotes», a-t-il souligné.

La stratégie des zones rouges pour contenir l'épidémie et permettre aux régions moins affectées de continuer une vie presque normale a bien fonctionné, estime le Premier ministre.

Il a tenu à avoir un mot pour le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, et son équipe, saluant ses efforts et son travail. Pravind Jugnauth a insisté sur l'expérience acquise de l'équipe du «contact tracing» et du personnel laborantin, rappelant que l'an dernier, le laboratoire avait une capacité de 125 tests par jour, passée à 5000 aujourd'hui.

Quarantaine impérative

Comme une réponse aux critiques, il a reconnu que la «quarantaine n'est pas un moment facile, mais à travers le monde, c'est le protocole : tester, tracer, isoler», et Maurice suit ce protocole «strict mais efficace».

Il a déploré la mort de «plusieurs concitoyens» - sans en préciser le nombre - et présenté ses condoléances aux familles affectées par cette perte, sans s'étaler davantage. Il a juste précisé que beaucoup de questions se sont posées et que le Fact-Finding Committee servira à y répondre «en toute transparence».

Après avoir déclaré «qu'entre juin dernier et mars cette année, nous avons été une exception mondiale», il a maintenu tout faire pour revenir à cette situation.

«Nous allons continuer à vacciner la population et faire en sorte que les gens travaillent, les enfants aillent à l'école» (l'école visiblement ce n'est pas pour tout de suite par contre). «Nous allons continuer nos efforts pour adapter notre façon de vire», a martelé le Premier ministre.

Coopération

Pour ce faire, il demande la coopération tout le monde. «Nous devons tous être solidaires et oublier nos différences. C'est un moment difficile et triste de notre histoire et de celle du monde.»

Beaucoup de personnes perdent des proches, et «nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons. Met lamin ansam pou nou gagn sa lager». En résumé, «solidarité, sacrifice, bonne volonté dans l'unité pour réussir comme un peuple». «Anou get nou péi», telle est la conclusion du Premier ministre, qui dit parler aussi comme Mauricien.