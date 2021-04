Ile Maurice: Allocations par millions - L'ambassadeur Soodhun prétexte le PRB

À peine a-t-il pris connaissance de la réponse déposée au Parlement sur ses différentes allocations - totalisant quelque Rs 13 millions au total (voir tableau plus bas) - comme ambassadeur, que Showkutally Soodhun a réagi via un communiqué, samedi 24 avril.

Selon lui, tous les ambassadeurs obtiennent leurs salaires et autres indemnités à des taux approuvés par le Pay Research Bureau (PRB). Il ajoute que tout diplomate reçoit du gouvernement, une voiture officielle, une maison meublée et le paiement de toutes les dépenses utilitaires, comme le téléphone, l'Internet, l'eau et le chauffage.

Il précise qu'il n'a jamais reçu d'autres indemnités que celles approuvées par le PRB et conformes aux règlements du ministère des Affaires étrangères. Il fait ressortir que des voyages pour des négociations officielles dans l'intérêt du pays qui ont coûté environ Rs 1 million, ont été payés de sa poche...

Alain Laridon écœuré

En revanche, un ancien ambassadeur basé à Maputo au Mozambique, en l'occurrence Alain Laridon, affirme qu'il n'a jamais reçu autant d'allocations. À part un salaire mensuel d'environ Rs 100 000 et une entertainment allowance, qui varie entre Rs 25 000 et Rs 50 000, aucune autre allocation ne lui a été versée. Il exclut les frais de voyage et per diem, mais précise qu'il voyageait rarement d'un pays à l'autre.

Alain Laridon se dit ainsi écœuré qu'un ambassadeur même plénipotentiaire puisse bénéficier de tant d'avantages. Il trouve dommage que le pays ait dépensé autant pour un ambassadeur en moins d'un an. Surtout en cette période où les Mauriciens sont nombreux à souffrir et que plusieurs pères et mères de famille ont perdu leur emploi.

Vêtements chauds ?

Un autre ancien ambassadeur s'interroge sur l'allocation pour vêtements chauds accordée à un ambassadeur posté dans un pays où le soleil cogne fort, très fort, pendant plus de dix mois. «Il se peut que durant une courte période, la température baisse, mais faut-il pour cela accorder une allocation à quelqu'un qui peut même se trouver ailleurs en cette période.»

Il se demande si le rapport du PRB préconise cela et estime que toutes les astuces sont bonnes pour «se faire de l'argent».