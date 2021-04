Ile Maurice: Vaccination - Les premières doses de Sinopharm administrées

La campagne de vaccination reprend ses droits. Et hier, 974 personnes ont eu droit à des doses de Sinopharm. Sont principalement concernés : le personnel enseignant et non-enseignant des écoles pré-primaires, primaires, des collèges en passant par les institutions tertiaires, dont le Mauritius Institute of Training and Development (MITD), entre autres. Ce, en attendant la rentrée scolaire prévue le 14 juin.

Pour le docteur Sudhir Kowlessur, Chief Health Promotion and Research Coordinator au ministère de la Santé, la campagne s'est bien passée. «Hormis les institutions scolaires, le personnel des crèches privées et publiques est aussi appelé à se faire vacciner. Egalement, ceux qui travaillent dans les cantines et avec les cars scolaires peuvent aussi le faire.» C'est le vaccin Sinopharm, obtenu en do nation de la Chine, qui est utilisé. «Pour le moment, nous utilisons ce vaccin pour cette campagne. 43 millions de personnes à travers le monde ont déjà utilisé ce vaccin.»

En ce qui concerne les établissements, cinq centres ont été mis en place hier. Nommément la New La Tour Koenig Government School, Pamplemousses Government School, Phoenix Government School, Jules Koenig Government School et Petite-Rivière Government School. «Il y a 14 centres qui ont été sélectionnés. Nous voulons décentraliser cette campagne et nous allons vers le personnel. L'ordre alphabétique n'est pas pris en considération. Ainsi, l'on donne la chance à tous ceux qui habitent aux alentours de venir se faire vacciner.»

Toutefois, il nous revient qu'un cafouillage s'est produit après que certains futurs vaccinés se sont trompés d'écoles. En effet, une vidéo du Government Information Service (GIS) faisait état des différents centres où seront administrés le vaccin. Or, il n'est pas précisé si tous les centres seront ouverts le même jour. Ainsi, certaines personnes se sont rendues sur les lieux où les établissements étaient fermés. D'aucuns ont fait part de leur frustration sur les ondes de radios privées.

Au niveau des principaux concernés, on laisse entendre que c'est une mauvaise communication qui est à l'origine de ce cafouillage. Car il a été décidé que cette première campagne concernant le Sinipharm allait se tenir au sein des cinq établissements nommés.

En tout cas, demain, la vaccination se fera uniquement au Sir Anerood Jugnauth Government School de Rivière-du-Rempart.