Afrique: Badminton - La paire algérienne Mammeri/Medel en or au Tournoi de Lima

Lima — La paire badiste algérienne Koceila Mammeri/Youcef Sabri Medel s'est adjugée la médaille d'or du double messieurs du tour international de Lima, qui a pris fin dimanche après cinq jours de compétition, en battant en finale son homologue salvadorienne Solis Jonathan/ Anibal Marroquin, sur le score de deux sets à zéro (21-11 et 21-18).

Avant d'arriver en finale, la paire algérienne a passé avec succès les quatre premiers tours dont le premier, sans jouer. Mammeri et Medel ont battu, tour à tour, la paire péruvienne Durand Cardenas/Tabini Pinasco 2-0 (21-12, 21-7), mexicaine composée de Martinez Cardoso/Montoya Navarro 2-1 (18-21, 22-20, 21-16) et en demi-finale l'autre duo salvadorien Ruben Castellanos/Martinez Salvador 2-1 (22-20, 18-21, 21-11).

Aux tours précédents, la paire algérienne n'a pas eu de peine à écarter la paire Godwin Olofua/Juwon Opeyor (Nigeria) puis le duo Blondet Martinez/Chueca Sanchez (Pérou).

En individuel, le parcours des badistes algériens Koceila Mammeri, Adel Hamek, Mohamed Abderrahim Belarbi et Youcef Sabri Medel s'est arrêté aux premiers tours du tournoi, remporté par le Canadien Brian Yang, vainqueur en finale du Brésilien Ygor Coelho 2-0 (21-16 et 21-18).

Côté algérien, Mammeri a été battu dès l'entame des éliminatoires par le vainqueur du tournoi, Brian Yang 2-0 (21-10 et 21-13), alors que Belarbi a réussi un seul succès face à son compatriote Adel Hamek qu'il a battu 2-1 (17-21, 21-14 et 21-18), avant de tomber devant le Péruvien Michal Rogalski 2-0 (21-9 et 21-10). Quant à Medel, il a perdu au second tour devant le finaliste Ygor Coelho 2-0 (21-6 et 21-10), alors qu'il avait écarté le Péruvien Blondet Martinez pour son entrée en lice 2-0 (21-14 et 21-16).