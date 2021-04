Ile Maurice: Le Premier ministre annonce la deuxième phase de réouverture à partir du 1er mai 2021

communiqué de presse

Le pays passera à la deuxième phase de réouverture, au cours de laquelle davantage d'activités seront autorisées, si la situation actuelle ne s'aggrave pas. A partir du 1er mai 2021, à 06 00 hrs, les Work Access Permits ne seront plus requis et aucun ordre alphabétique ne sera appliqué, ce qui se résume à la levée graduelle de la période de confinement actuel.

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a fait cette déclaration, ce soir, dans une allocution télévisée à la Nation, annonçant que les activités individuelles en plein air seront à nouveau autorisées, et que les opticiens, les dentistes et les services médicaux, ainsi que les foires pourront à nouveau opérer, tout en respectant les protocoles sanitaires stricts établis.

En outre, le Premier ministre a fait ressortir que la stratégie du gouvernement consistant à imposer certaines zones rouges a été fructueuse car elle a permis aux autorités concernées de contenir la propagation du coronavirus. Il a salué le travail du personnel médical et de laboratoire. Leur expérience depuis le dernier confinement et l'expérience de l'équipe de contact tracing, ont apporté des résultats positifs et ont contribué à améliorer le procédé, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les tests PCR effectués quotidiennement, le Premier ministre a souligné que le nombre est passé de quelque 125 l'an dernier à 5 000 en 2021. Il a également reconnu que bien que la période de quarantaine soit stricte, cette dernière a apporté les résultats escomptés.

M. Jugnauth a de plus exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées pendant la période de confinement et a rappelé qu'un Fact Finding Committee a été mis en place pour enquêter sur le décès des patients dialysés au New Souillac Hospital.

Le PM fait appel à la vigilance de tout citoyen

Chaque citoyen, a-t-il déclaré, doit s'adapter au nouveau mode de vie et un appel est lancé pour que prime l'unité, la solidarité et la coopération de chacun. Nous devons tous travailler main dans la main pour endiguer la propagation de la COVID-19. La priorité du gouvernement, a-t-il dit, demeure l'intérêt de nos enfants et du pays.

Le Premier ministre a aussi souligné que chacun doit rester vigilant car le coronavirus peut encore se propager dans la communauté et de ce fait, plusieurs activités sont encore interdites. Selon lui, les priorités du gouvernement demeurent la campagne de vaccination, et de permettre aux citoyens de reprendre le travail ainsi qu'aux enfants de reprendre le chemin de l'école.