Maroc: Le pays "pleinement engagé" à contribuer au succès de l'Expo 2020 Dubaï

Dubaï — Le Maroc est pleinement engagé à contribuer au succès de l'Exposition Universelle Dubaï 2020, a affirmé, dimanche à Dubaï, Mme Nadia Fattah Alaoui, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale.

Mme Fattah Alaoui, "qui a eu l'honneur d'être nommée par SM le Roi Mohammed VI, en tant que déléguée générale du pavillon marocain à l'Exposition Universelle Dubaï 2020" a eu des entretiens à Dubaï avec la ministre d'Etat aux affaires de coopération internationale aux Émirats arabes unis et directrice générale de l'exposition, Reem Bint Ibrahim Al Hashem, au cours de laquelle elle a souligné "le plein engagement" du Maroc à contribuer au succès de cet événement mondial, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale.

Lors de cette entrevue, la ministre marocaine a rappelé les liens historiques liant le Maroc et les Émirats arabes unis, qui ont été significativement approfondis sous le sage leadership de SM le Roi Mohammed VI, de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi.

Ces liens historiques, fondés sur la fraternité sincère et l'affection mutuelle unissant les dirigeants des deux pays et les deux peuples frères, "ont été substantiellement renforcés grâce à l'approfondissement et au développement des relations bilatérales à travers une coopération fructueuse et une solidarité agissante pour aboutir à des projets structurés et solides au Maroc et aux Émirats Arabes Unis", a-t-elle fait observer.

Malgré la situation épidémiologique actuelle, a dit la responsable, le Maroc œuvre sans cesse à consolider la coopération entre les deux pays en s'engageant pleinement à contribuer au succès de l'Exposition Universelle, "Expo 2020 Dubaï", la première du genre au Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, en participant à cette manifestation mondiale et en contribuant à apporter des solutions permanentes aux défis mondiaux actuels et futurs.

À cet égard, elle a salué "la vision future de l'Expo 2020 Dubaï et les réalisations tangibles et remarquables sur le site d'exposition, qui reflètent la vision innovante des Émirats arabes unis pour la prospérité de la planète et des générations futures".

Ces entretiens se sont tenus en présence de responsables marocains et émiratis dans le cadre de la première visite de terrain que Mme Fattah Alaoui a effectuée pour suivre de près l'avancement des travaux dans le pavillon marocain et rencontrer les différentes parties prenantes.

La ministre a été accompagnée lors de cette visite d'une délégation composée notamment de Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale, de hauts fonctionnaires du secteur du tourisme et des membres du pavillon marocain de l'Expo 2020 Dubaï.

L'Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le thème "Connecter les esprits, Construire le futur".

Le Maroc, qui participe activement et régulièrement aux Expositions Universelles, sera particulièrement mis à l'honneur lors du National Day, prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï.

Expo 2020 Dubaï, qui sera l'un des premiers rassemblements d'envergure internationale depuis l'apparition de la pandémie, représente un levier d'espoir et de mobilisation.