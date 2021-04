Ile Maurice: Enceinte d'un Bangladais à 17 ans - La photo d'un autre circule à la place de celle du vrai père

Sujon Halwadar est dans tous ses états depuis une semaine. Pour cause, sa photo a été circulée par des Bangladais à Maurice et a atterri chez sa famille dans son pays natal. Ses compatriotes se sont trompés de photo ; au lieu d'envoyer celle de Shah Allam, le Bangladais qui a mis enceinte une adolescente de 17 ans, ils ont circulé la sienne. Cet homme de 31 ans est arrivé à Maurice, il y a environ 15 mois. Il est chauffeur de camion pour une boucherie à Curepipe.

«Je suis venu à Maurice pour travailler afin d'aider ma famille à sortir de la misère au Bangladesh. J'ai une épouse dans mon pays, elle a vu la photo et maintenant elle croit que j'ai une autre vie à Maurice. Je ne sais plus quoi faire. Boukou problem pe gagne ek fami dan Bangladesh», soutient cet homme de 31 ans. Il ne comprend pas comment cette erreur a pu se produire, d'autant plus que des internautes ont fait des mèmes avec sa photo et les ont partagés sur Facebook.

En sus de cela, Sujon, qui avait débuté le jeûne du Ramadan, n'arrive plus à continuer. «Pa pé kapav fer madam kompran ki mo pa antor. La tet pé fatigé, pé strésé, pa kapav konsantreek pe gagn tansion akoz tousala», ne cesse-t-il d'expliquer. La distance ne l'aide pas. Sa vie a basculé depuis la semaine dernière. Il a reçu un appel de ses proches lui demandant des explications. «Mo pa kontan lot dimoun mwa.» Son frère, son oncle et une cousine qui travaillent à Maurice ont aussi eu cette photo de Sujon, qui le fait passer pour l'amoureux de l'adolescente.

Le 14 avril, une jeune fille de 17 ans a porté plainte contre sa mère qui l'a forcée à prendre des pilules abortives. La future mère a refusé. Elle explique qu'elle est amoureuse de Shah Allam, un Bangladais et qu'elle était consentante au moment des faits. Elle explique que le 12 avril, elle a annoncé sa grossesse à sa mère. Celle-ci a alors eu une discussion avec son amoureux et elle l'a conduite chez un médecin dans la région de Curepipe. Ce dernier a confirmé sa grossesse et lui a prescrit des pilules abortives.

L'adolescente a aussi expliqué qu'elle est amoureuse du Bangladais depuis août de l'année dernière, quand ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Ils ont eu des relations sexuelles à plusieurs reprises sur leur lieu de travail d'autant plus que le jeune homme habite sur place. Même lorsqu'elle a quitté son emploi après quatre mois, elle a continué à s'y rendre pour rencontrer son amoureux. En mars, à l'an- nonce du confinement, l'adolescente a pris ses affaires et elle est allée vivre avec cet homme. Quelques semaines plus tard, après avoir effectué un test, elle apprend qu'elle est enceinte. C'est ainsi que le 12 avril, elle se rend chez sa mère pour récupérer tous ses effets personnels et pour l'informer de sa grossesse. Dans sa plainte, l'adolescente avance qu'elle ne souhaite pas porter plainte contre son amoureux bangladais car elle l'aime. Malgré sa déclaration, la Child Development Unit aurait initié une en- quête sur Shah Allam. Par ailleurs, sa mère, une retraitée d'une quarantaine d'années, a été arrêtée la semaine dernière et traduite en cour pour incitation à l'avortement.