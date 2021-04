Ile Maurice: Comité d'enquête sur les dialysés - Qui est Deviyanee Beesoondoyal ?

Le gouvernement a finalement cédé sous la pression. Le Cabinet a pris la décision, vendredi donc, d'instaurer un «fact-finding committee» pour enquêter sur les récents décès des patients dialysés. Et c'est l'ancienne juge, Deviyanee Beesoondoyal. Elle sera accompagnée de deux assesseurs dont les noms ne sont pas encore connus. Mais qui est celle qui sera chargée de ce sensible dossier ? Deviyanee Beesoondoyal a fait ses études de droit en Angleterre avant d'exercer comme avocate à Maurice. Elle a grimpé les échelons et a longuement exercé comme juge. Après une longue carrière, elle a finalement pris sa retraite.

Elle a également été nommée à la présidence de l'Independent Police Complaints Commission le 9 avril 2018 sur recommandation du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Autre fait marquant : elle avait reçu la plus haute distinction de l'État, soit Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK) le 12 mars 2019.

Sollicité à propos de cette nomination, le leader de l'opposition Xavier Duval souligne qu'il compte étudier la situation de près. Toutefois, il affirme qu'un des assesseurs doit être nommé avec le consentement unanime des proches des patients dialysés décédés ainsi avec ceux qui ont été placés en quarantaine. «Il faut que les assesseurs agissent de manière indépendante et c'est pour cela que nous exigeons que les proches des patients dialysés décédés choisissent un assesseur qui a le profil requis. Le rapport doit aussi être rendu public.»