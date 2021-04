Cote d'Ivoire: Climat sociopolitique - Le mouvement pierre d'angle de Jean Louis Billon invite la jeunesse à consolider la paix en Côte d'Ivoire

La préservation du climat de paix et de développement constitue un défi majeur pour le mouvement la pierre d'angle de Jean Louis Billon. Cette association veut en faire sa mission pour ainsi contribuer à la réconciliation nationale à l'effet de bâtir une paix durable pour un développement socioéconomique et culturel harmonieux de la Côte d' Ivoire.

Dans l'optique de présenter sa vision à la jeunesse et l'inviter à épouser ses idéaux, le mouvement a organisé une rencontre à l'espace Baron de Yopougon, le samedi 24 avril 2021, en présence du ministre Jean Louis Billon et de jeunes venus en grand nombre.

Séri Florent président de la pierre d'angle de Jean Louis Billon a indiqué que cette action vise à soutenir les idéaux de paix, de justice et de développement durable pour une Côte d'Ivoire apaisée, meilleure et prospère. Mais aussi pour la mise en œuvre des projets groupés à financer et surtout à promouvoir l'excellence par la récompense des meilleurs élèves dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Sans oublier l'organisation des journées de recherche d'emploi par des rencontres B to B.

Une occasion pour Jean Louis Billon d'indiquer que c'est possible qu'aucun ivoirien ne soit oublié dans le processus de développement et de paix. « Je crois au rendement qu'on peut avoir dans une Côte d'Ivoire fraternelle et unie, en préservant l'intérêt général » a-t-il laissé entendre.

Le député de Dabakala a par ailleurs saisi l'occasion pour féliciter les initiateurs, avant de les exhorter à tenir bon pour consolider la paix et le développement.

La pierre d'angle est un mouvement de soutien du ministre Jean Louis Billon. Il existe depuis juin 2019. Sa mission est de partager les idéaux de paix, de justice et de développement durable pour une Côte d'Ivoire apaisée et prospère.