Cote d'Ivoire: Renouvellement du Conseil national de la jeunesse - Mamadou Touré lance officiellement le processus

Une rencontre d'information et d'échanges s'est tenue, le samedi 24 avril, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, avec les organisations de jeunesses.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a fait remarquer que le mandat du bureau du Conseil national de la jeunesse (Cnj) de Côte d'Ivoire a expiré depuis, le 11 février 2021, d'où la nécessité de son renouvellement. « Je me réjouis qu'on ait eu des points de consensus », a déclaré le ministre. Qui rappelle que 120 délégués départementaux seront élus et que ceux-ci iront en convention pour élire le président national.

« Il n'y a que les organisations détentrices d'un récépissé qui prendront part au vote », a précisé Mamadou Touré. C'est pourquoi il a invité toutes les organisations à se mettre à jour. « Je veux un processus responsable qui implique l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire », dit-il. Avant d'ajouter qu'il n'y aura pas de candidatures individuelles. « Tout candidat doit être parrainé par une organisation dument reconnue », a-y-il poursuivi, annonçant que pour début du renouvellement des instances, la date sera connue ce lundi 26 avril.

Le directeur de la vie associative et du renforcement de capacités au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service civique, Constant Koffi, a rappelé les critères de candidature.

En effet, pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 35 ans, adresser une demande manuscrite au ministre, déposer un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3mois, une Copie de la carte nationale d'identité (Cni) ou une attestation, une attestation sur l'honneur dans laquelle le candidat s'engage à travailler dans le strict respect du code de bonne conduite du CNJ, une lettre de parrainage délivrée par l'organisation de jeunesse qui soutient la candidature, une copie du récépissé de la déclaration de l'association de parrainage, un certificat de résidence et un document justificatif d'une activité professionnelle.

A noter qu'aucun frais de dossier n'est exigible. En ce qui concerne la supervision du processus électoral, il sera mis en place un comité de supervision national, régional et départemental. « Ces comités seront composés d'un représentant du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, d'un représentant du ministère de l'intérieur et de la sécurité et d'un représentant du bureau exécutif sortant du Cnj », a ajouté M. Koffi.

Par ailleurs, les comités de supervision sont présidés par un représentant du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service civique. Un délai d'une semaine à compter du mardi 27 avril, sera accordé à l'ensemble des associations non encore répertoriées de se faire connaître.