Cote d'Ivoire: 25 avril - Journée mondiale de lutte contre le paludisme

Ce 25 avril marque la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. A l'occasion, l'Oms félicite les pays, de plus en plus nombreux, qui parviennent à ne plus avoir aucun cas de paludisme ou qui en sont proches.

Ainsi, elle a lancé une nouvelle initiative qui vise à arrêter la transmission de la maladie dans 25 pays supplémentaires d'ici 2025.

Selon l'organisation mondiale de la santé, sur les 87 pays touchés par le paludisme, 46 ont signalé moins de 10 000 cas de la maladie en 2019, contre 26 pays en 2000. À la fin de 2020, 24 pays avaient fait état d'une interruption de la transmission du paludisme pendant au moins trois ans, dont 11 ont été certifiés exempts de paludisme par elle.

Principaux facteurs de succès

Bien que le chemin parcouru par chaque pays sur la voie de l'élimination soit unique, des facteurs communs de succès ont été observés dans toutes les régions.

« La réussite est d'abord et avant tout le résultat de l'engagement politique à mettre fin à la maladie au sein d'un pays d'endémie palustre », a déclaré le Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS. « Cet engagement se traduit par un financement national qui est souvent maintenu pendant plusieurs décennies, même après qu'un pays a éliminé le paludisme », a-t-il ajouté.

Lutter contre le paludisme en pleine pandémie mondiale

En 2020, l'apparition de la Covid-19 a rendu beaucoup plus difficile la riposte au paludisme dans le monde entier. Depuis le début de la pandémie, l'Oms exhorte les pays à maintenir les services de santé essentiels, y compris pour le paludisme, tout en veillant à ce que les communautés et les agents de santé soient protégés contre la transmission de la Covid-19.

De nombreux pays d'endémie palustre ont répondu à cet appel en mettant en place des ripostes impressionnantes à la pandémie pour lesquelles ils ont adapté la manière dont ils fournissent les services de lutte contre le paludisme aux restrictions imposées par les pouvoirs publics du fait de la COVID-19. Grâce à ces efforts, il est probable que l'on ait pu éviter le pire scénario que l'OMS avait envisagé dans une modélisation selon laquelle une forte réduction de l'accès aux moustiquaires et aux antipaludéens aurait pu entraîner un doublement du nombre de décès dus au paludisme en Afrique subsaharienne en 2020 par rapport à 2018.

Toutefois, plus d'un an après le début de la pandémie, les services de santé du monde entier continuent de subir d'importantes perturbations. Il ressort des résultats d'une nouvelle enquête de l'OMS qu'environ un tiers des pays du monde ont signalé des perturbations des services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme au cours du premier trimestre de 2021.

Origine de la journée

La journée mondiale de la lutte contre le paludisme a pour origine un partenariat entre l'OMS, l'Unicef, la Banque mondiale et le Pnudet s'appelait au début la Journée africaine du paludisme, en raison de l'importance de cette maladie sur le continent africain. Créée en 2001, elle devient « journée mondiale » en 2007 par décision de l'Assemblée mondiale de la santé.

Le but de cette journée est officiellement de « faire connaître et comprendre le paludisme » et fournir des informations pour la lutte antipaludique, notamment des activités communautaires de prévention et de traitement du paludisme dans les zones endémiques. La journée sert ainsi à mobiliser l'opinion publique en faisant connaître cette maladie, et à favoriser l'accès aux traitements et aux soins, ainsi que favoriser les méthodes de prévention existantes.