Cote d'Ivoire: Sensibilisation à l'entrepreneuriat - Une centaine de jeunes sensibilisés pour une bonne gestion

La salle des fêtes de la sous-préfecture a abrité la session de formation initiée par l'ong POHIE destinée aux jeunes de la commune, le 24 avril

Des jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs venus en grand des quatre coins de la sous-préfecture de Bingerville ont bénéficié d'une formation sur les mécanismes de l'entrepreneuriat, le samedi 24 avril, dans la salle des fêtes de la sous-préfecture.

La séance de formation initiée par l'ong POHIE, a pour objectif de renforcer les capacités des futurs entrepreneurs et des ong de Bingerville.

« La formation vise à favoriser l'accès aux emplois et aux stages aux étudiants de la commune de Bingerville ; donner des rudiments, mécanismes et techniques à ceux qui veulent entreprendre et aux entrepreneurs à l'effet de devenir de bon gestionnaires », a indiqué, Eric Drouin, président de l'ong POHIE.

Une action saluée par le maire de Bingerville, Issou Doumbia, qui y a dépêché son 4e adjoint, chargé de la jeunesse. « Merci pour l'initiative. Nous sommes venus vous apporter tout notre soutien. Je voudrais encourager tous ces jeunes qui ont effectué le déplacement. Il faudrait qu'au sortir de cette formation, vous puissiez témoigner que vous êtes devenus des hommes et des femmes importants dans la société parce que vous avez osé », s'est exprimé Bamba Mamadou. Avant de conseiller les participants sur le bienfondé de l'entrepreneuriat.

La psychologie entrepreneuriale qui parle de la motivation, et des trois clés que doivent avoir un entrepreneur a été enseigné à l'auditoire. Les participants ont eu également droit à un cours sur les techniques pour dénicher des clients. C'est-à-dire, comment pouvoir se vendre et vendre. Egalement, ils ont apprécié la formation sur le développement de son entreprise et une autre sur la formation personnelle qui développe la mentalité d'un gagnant.

Une session bien appréciée par les participants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'ong POHIE. « Nous ne saurions vous dire merci pour cette immense richesse que vous venez de déposer dans nos mains par cette formation. Infiniment merci », a exprimé Kouakou Adolphe, au nom de ses camarades.

L'ong POHIE est née il faut le noter, en 2018. Elle a pour vocation entre autres promouvoir l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle, le renforcement de capacité des jeunes, promouvoir l'excellence en milieu scolaire.