Nigeria: MMA - Le Nigérian Kamaru Usman conserve son titre de champion du monde des poids mi-moyens

Kamaru Usman a infligé la première défaite sur KO de la carrière de Jorge Masvidal après 50 combats professionnels.

Kamaru Usman a défendu pour la quatrième fois de suite sa ceinture de champion du monde des poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championships (UFC), la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes (MMA) au monde, ce 25 avril 2021 à Jacksonville (sud-est des États-Unis). Le Nigérian a battu par KO l'Américain Jorge Masvidal, à l'occasion de l'UFC 261.

Jorge Masvidal est le premier à attaquer en donnant des coups secs à Usman. Le Nigérian dédaigné, sort le grand jeu avec des coups violents au second round et met l'Américain K.O. grâce à une main droite puissante et spectaculaire. Ce duel remporté par Usman Kamaru, lui permet d'enregistrer sa 14ème victoire consécutive, à deux unités du record du légendaire Anderson Silva dans l'UFC. C'était aussi sa quatrième défense de titre.

« Tu m'as rendu meilleur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi nerveux pour un combat. Ça m'a poussé à travailler plus fort pour me préparer et donner une performance de la sorte. Je continue de m'améliorer et je l'ai dit à tout le monde, je vais toujours mieux. Le ciel est la limite pour moi tant que je fais ça », a déclaré Usman à la fin du combat à l'endroit de Masvidal qui était entouré de sa famille.