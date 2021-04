Burkina Faso: Nouveau référentiel national de développement - L'avant-projet du document en examen

Le Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (PNDES) a organisé, le vendredi 23 avril 2021 à Ouagadougou, la première session du Comité technique (COTECH) du dispositif d'élaboration du prochain Référentiel national de développement (RND) 2021-2025.

Le Burkina Faso disposera très prochainement d'un nouveau schéma directeur pour son développement socioéconomique. En effet, le Comité technique (COTECH) du dispositif d'élaboration du nouveau Référentiel national de développement (RND) 2021-2025, s'est réuni pour sa première session, le vendredi 23 avril 2021 à Ouagadougou, sous l'égide du Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (PNDES). L'objectif est d'amender et de valider l'avant-projet du document. Le Secrétaire général du ministère en charge des finances, Abel Seglaro Somé, représentant la Secrétaire générale de la Primature a fait savoir que le comité est composé des secrétaires généraux des ministères, des représentants des collectivités territoriales, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, avec pour tâche d'examiner et de valider le contenu de l'avant-projet de RND 2021-2025 avant sa soumission à la Commission d'orientation et de supervision (COS).

« Il s'agira, pour nous, en tant qu'organe technique de nous assurer que le processus de formulation a été conduit selon le schéma préétabli et que nos orientations techniques ont été prises en compte par l'équipe de rédaction », a- t-il ajouté. Ce nouveau Référentiel national de développement (RND) est bâti autour de quatre axes stratégiques, selon Abel Seglaro Somé. Il s'agit de la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix ; de l'approfondissement des réformes institutionnelles et la modernisation de l'administration publique ; de la consolidation du développement humain durable et de la solidarité et enfin de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. « Par rapport à la stratégie de mise en œuvre et de suivi-évaluation, outre les programmes sectoriels et les partenaires locaux de développement qui opérationnaliseront ce référentiel, le suivi des projets d'envergure nationale y sera mieux intégré », a souligné M. Somé.

Renforcer l'analyse diagnostique de la situation économique

Au regard de l'importance du document, il a invité le comité technique à amender « sans complaisance » cet avant-projet de RND 2021-2025 en tenant compte surtout des grands défis des secteurs et des 10 chantiers du président du Faso. Selon le Secrétaire permanant du PNDES, Dr Alain Siri, depuis le lancement des travaux d'élaboration du document en mars 2020, beaucoup de travail a été accompli. Il a, dans ce sens, énuméré les consultations de l'ensemble des acteurs, des institutions du pays. Des travaux sectoriels également, a souligné M. Siri, ont été menés et capitalisés dans les régions. Il a expliqué, en outre, qu'une étude a été menée pour renforcer l'analyse diagnostique de la situation économique, sociale et institutionnelle. « Aujourd'hui, nous avons un avant-projet de document que les participants vont examiner et qui sera remis au comité d'orientation et de supervision », a- t-il laissé entendre. De son point de vue, le référentiel de développement en validation va concilier davantage la pratique de la politique publique avec le contexte d'insécurité et sanitaire auquel fait face le Burkina.

Il a indiqué qu'après cette étape, des assises nationales seront organisées pour une rencontre plus élargie avec les acteurs, avant d'être soumis à la Commission d'orientation et de supervision (COS). Les différents intervenants ont tous exprimé leurs gratitudes aux Partenaires techniques et financiers (PTF), aux responsables des collectivités territoriales, au secteur privé et à la société civile dont les multiples contributions ont permis l'élaboration de l'avant-projet du référentiel de développement 2021-2025.