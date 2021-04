Afrique: Le Sénégal pays invité à Ouaga - Retour sur plus de cinquante ans de présence au FESPACO

Reportée au mois d'octobre 2021 (du 16 au 23) pour cause de pandémie, la 27ème édition du Fespaco honorera le Sénégal comme pays invité.

«Nous avons porté le Fespaco, et maintenant c'est le Fespaco qui nous porte.» Cette phrase attribuée à Ousmane Sembène témoigne de l'affection qu'il portait au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La ville lui a donné, en 2009, le nom de l'avenue 15-862, longue de 2300 mètres et l'hôtel Indépendance, qui fut longtemps le centre du festival et la chambre n°1 à son nom.

Sembène fut-il à l'origine du Fespaco ? Son biographe, Samba Gadjigo, le désigne comme membre fondateur du premier festival de cinéma africain de Ouagadougou qui s'est déroulé du 1er au 15 février 1969. Il ne faisait pourtant pas partie du conseil d'organisation, exclusivement burkinabè et français, dans la mesure où, comme le précise sa première présidente Alimata Salembéré, «l'idée est venue du Directeur du centre culturel franco-voltaïque de l'époque, Claude Prieux». Il s'agissait d'une demande des cinéphiles qui animaient un ciné-club au sein du centre pour lutter contre l'invisibilité des films africains.

Le bureau de l'association à but non-lucratif qui gère le festival a cependant «noué les contacts nécessaires» avec les cinéastes et Sembène «a particulièrement joué un grand rôle positif dans cette entreprise culturelle», note Patrick Ilboudo. (1) Après le festival, Sembène remercie la Haute-Volta qui «a ouvert une brèche pour nous», écrivant par ailleurs : «Je crois aux grandes possibilités que nous cinéastes avons à fixer Ouaga comme point de rencontre».

Sembène est invité à ce premier festival sans compétition et y montre à la séance inaugurale «Borom Sarett», puis «La Noire de... » tandis que sont également présentés «Et la neige n'était plus» d'Ababacar Samb Makharam, «Môl» de Paulin Soumanou Vieyra et «Sarzan» de Momar Thiam, affirmant ainsi une forte présence sénégalaise. Elle fut confirmée au deuxième festival (1er-15 février 1970) avec «Diankhabi» de Johnson Traoré, «Le Mandat» d'Ousmane Sembène, ainsi que «Lamb», «Une nation est née» et «N'diongane» de Paulin Vieyra. Une résolution des cinéastes (Union panafricaine du cinéma) est signée notamment par Sembène et Vieyra pour maintenir le siège du festival à Ouagadougou, d'autant plus que la Haute-Volta avait décidé la nationalisation des six salles programmées par les sociétés françaises Comacico et Secma. Ces deux premiers festivals sont placés sous le Haut-patronage du Président Lamizana, très présent au deuxième, ce qui prépare l'institutionnalisation du festival dès 1972 sous le nom de Fespaco. Le jury, dont fait partie Sembène, attribuera le désormais célèbre Etalon de Yennenga, mais «Pour ceux qui savent (Serigne Assane)» de Tidiane Aw n'obtient que le «prix d'encouragement» (4ème prix), tandis que «Kodou» d'Ababacar Samb Makharam ne reçoit que le prix de la presse internationale.

LES ALÉAS DES PALMARÈS

Le Sénégal est absent du palmarès du 4e Fespaco de 1973 et au 5e en 1976, c'est encore le «prix d'encouragement» («prix de la consolation») que reçoit Mahama Johnson Traoré avec «Ndiangane», tandis qu'une mention spéciale est attribuée à «Kaddhu Beykat» («Lettre paysanne») de Safi Faye. Rien au palmarès au 6e en 1979 et au 7e en 1981, seulement le prix d'honneur de la Commune de Ouagadougou pour «Seye Seyeti (Un homme, des femmes)» de Ben Diogaye Bèye et une mention du prix de l'Ocic pour «Doomi N'gatch (L'enfant de N'gatch)» d'Ousmane William Mbaye.

Au 8e en 1983, «Certificat d'indigence» de Moussa Bathily obtient le prix du meilleur court métrage et le prix de l'Ocic, qui attribue une mention à «Jom ou l'histoire d'un peuple» d'Ababacar Samb Makharam. Pas de prix aux palmarès du 9e (1985), et, en dehors d'une mention au 10e (1987) pour la poésie de «Le Poète de l'amour», court métrage de David Ika Diop, aucun prix jusqu'au 13e Fespaco en 1993 où «Boxumalen» d'Amet Diallo reçoit le Prix spécial du jury (courts métrages). Même chose au 14e en 1995 où «Le Franc» de Djibril Diop Mambety reçoit le Prix du meilleur court métrage. «Tableau Ferraille» de Moussa Sène Absa reçoit au 15e en 1997 (15e) le Prix de la meilleure image et ce n'est qu'en 2001, lors du 17e Fespaco, que le Sénégal est à nouveau à l'honneur avec un hommage spécial réservé à Sembène pour «Faat-Kiné» qu'il présente hors compétition. La même année, Makena Diop reçoit le prix du meilleur acteur dans «Battu» de Cheick Oumar Sissoko (Mali).

Au 18e en 2003, Alain Gomis est honoré du Prix Oumarou Ganda de la première œuvre et du prix de l'Union européenne pour «L'Afrance», tandis que le prix de la meilleure musique va à Wasis Diop et Loy Ehrlich pour «Le Prix du pardon» de Mansour Sora Wade. Au 19e en 2005, «Moolaadé» d'Ousmane Sembène, qui avait obtenu le prix «Un certain regard» au festival de Cannes 2004, n'est pas en compétition mais obtient le Prix spécial santé, tandis que le Prix de l'Unicef va à «Un amour d'enfant» de Ben Diogaye Bèye, également honoré d'une mention du Prix Signis de l'association catholique mondiale pour la communication. Le Prix côté doc de la meilleure œuvre documentaire va à «Pourquoi ?» de Sokhna Amar.

Au 20e en 2007, le Prix spécial de l'intégration africaine court métrage va à «Deweneti» de Dyana Gaye et au 21e en 2009, «Les Feux de Mansaré» de Mansour Sora Wade reçoit le Prix de la meilleure affiche alors que le Prix du jeune talent va à «Dieu a-t-il quitté l'Afrique ?» de Musa Dieng Kala et le Prix de la Bourse de Développement des scénarios africains à «Sokho» de Marie Kâ.

Au 22e en 2011, le Prix de la meilleure œuvre de série télévisée/vidéo est attribué à «Ismael le gaffeur» de Mamadou N'Diaye et le Prix Uemoa de l'intégration, court-métrage récompense «Un transport en commun» de Dyana Gaye.

2013, UN RETOUR GAGNANT AVEC UN PREMIER ÉTALON D'OR

C'est en 2013, au 23e Fespaco, que le Sénégal fait son grand retour avec l'Etalon d'or pour «Tey (Aujourd'hui)» d'Alain Gomis (qui a aussi le Prix d'interprétation masculine pour Saul Williams) et celui de bronze pour «La Pirogue» de Moussa Touré (également prix Usa et prix Cedeao). «Président Dia» d'Ousmane William Mbaye y obtient également le 3e prix documentaire.

Au 24e en 2015, «Des étoiles» de Dyana Gaye reçoit le Prix Cedeao de la meilleure réalisatrice ouest-africaine et c'est au 25e en 2017 qu'Alain Gomis reçoit son deuxième Étalon d'or pour «Félicité» ainsi que le Prix du meilleur son. Le Premier prix documentaire et le Prix Union européenne et Acp vont à «Kemtiyu, Séex Anta (Kemtiyu, Cheikh Anta)» d'Ousmane William Mbaye, tandis que le Prix de la meilleure série télé est attribué à «Tundu Wundu» d'Abdoulahad Wone.

Enfin, au 26e Fespaco en 2019, le Poulain d'argent des fictions courts métrages va à «Une place dans l'avion» de Khadidiatou Sow et celui de bronze à «Un air de kora» d'Angèle Diabang, qui reçoit également le Prix de la femme cinéaste de la Cedeao.

En 2021, le Sénégal est le pays invité de la 27e édition : en tant que festival d'Etat, le Fespaco met en avant un pays et invite son président à décerner l'Etalon d'or. Il se trouve qu'en 2019, le président rwandais Paul Kagamé avait remis celui de 2019 à un film rwandais, «La Miséricorde de la jungle» de Joël Karekezi. Mais tout dépendra du jury indépendant !