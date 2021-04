Sénégal: Télévision numérique au Sénégal - Une montée en puissance dans le processus de basculement

Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, était en visite, vendredi dernier, dans les nouveaux locaux de la société Télédiffusion du Sénégal (Tds-Sa). La tutelle venait ainsi constater et officialiser le transfert effectif des infrastructures et personnels de diffusion numérique à la Tds-Sa.

Le cœur du réseau de l'infrastructure de diffusion numérique, dans les nouveaux locaux de la Télédiffusion du Sénégal (Tds-Sa), a reçu, vendredi 23 avril 2021, la visite du Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Il a constaté le transfert intégral des infrastructures de diffusion de la Rts et d'Excaf Télécoms vers la Tds-Sa. Ce dispositif, qui lui est désormais confié, désigne cette entité comme le nouvel opérateur officiel de diffusion du Sénégal. Une ère nouvelle dans la télévision au Sénégal que la visite du ministre est venue marquer, hier, dans les nouveaux bureaux de Tds-Sa, sis à l'annexe de l'Artp, à Ouakam route des Almadies.

«Ce transfert des infrastructures et des personnels dédiés va constituer une montée en puissance dans la prise en charge de la mission de diffusion qui nous est confiée depuis l'éclatement de la chaîne de valeur audiovisuelle issue de l'adoption du Code de la presse de 2017», a commenté, pour s'en satisfaire, le Ministre Abdoulaye Diop. À l'occasion de ce rendez-vous, la tutelle a rencontré le personnel administratif et technique transféré depuis la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), il y a trois semaines maintenant.

Ces ressources humaines sont composées d'hommes et de femmes avec une moyenne d'expérience de 20 ans de services. Cette rencontre finalise quelque peu le processus d'intégration de ces agents chargés de mener effectivement le basculement numérique. Le Ministre de la Culture et de la Communication a réconforté ces agents transférés et les a rassurés sur les éventuelles inquiétudes qu'ils pourraient se faire par rapport à ce changement d'environnement professionnel.

1.400 EMPLOIS SUR L'ÉTENDUE DU TERRITOIRE

«Je considère ceci comme une évolution naturelle et souhaitable des choses. C'est normal, après 20 ou 30 ans de service, que vous soyez inquiets de ces changements d'appellation et de bureaux. Vous restez au cœur de votre métier et au service public de votre pays. Je vous félicite pour le travail que vous faîtes déjà et vous assure de l'attention particulière de mon cabinet», a soutenu le Ministre devant les agents. Il a également affirmé être en discussions avec les Directeurs généraux de la Rts, Racine Talla, et de la Tds-Sa, Amadou Abdoulaye Diop. Cela, pour terminer certaines modalités «qui prennent leur temps, mais qui vont pouvoir se faire dans la dignité et le respect des règles et règlements».

Le Directeur général de Tds-Sa s'est réjoui que le Ministre de la Culture et de la Communication ait renforcé, auprès du personnel, le message sur le rôle qui incombe les agents dans leur mission de transition numérique sur l'étendue du territoire national. Amadou Abdoulaye Diop est revenu sur le rôle de service public dont il est question et de la finalisation du processus de basculement de l'analogique au numérique, ainsi que de l'intégration de ses ressources humaines et du rôle que les personnels devront jouer dans la réussite de ce projet. «Le basculement est aujourd'hui stabilisé et bien finalisé. Il reste juste la question des décodeurs, les équipements de réception, avec notre partenaire Excaf Télécoms. Un travail a d'ailleurs déjà été accompli. Très rapidement, on va bâtir un important réseau de distribution qui permettra de garantir l'accès, au-delà de la couverture nationale sur laquelle nous avons fini d'asseoir la souveraineté de l'Etat», a espéré le Dg de Tds-Sa.

En réponse à l'actualité, Amadou Abdoulaye Diop a également annoncé la création de 1.400 emplois sur l'étendue du territoire durant l'installation des infrastructures, à savoir 100 emplois par région, en partenariat avec la 3Fpt. «Cela s'inclut dans un programme qui sera lancé dans les semaines à venir», a déclaré M. Diop. Le Ministre a renouvelé l'assurance et la volonté de l'Etat à «accompagner la Tds-Sa, le dernier-né dans la chaîne de valeur de la communication télévisuelle». Il a également rappelé le désir du Chef de l'Etat, Macky Sall, concernant une assise effective de la souveraineté du Sénégal sur la Télévision numérique terrestre (Tnt).