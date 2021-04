Sénégal: Journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur - La presse culturelle du Sénégal à l'honneur

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a procédé, vendredi 23 avril 2021, au lancement des activités marquant la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cette année, l'événement a servi de prétexte pour magnifier le travail de la presse culturelle sénégalaise à qui le Ministre a offert un important lot de livres.

Si la situation de la pandémie de Covid-19 n'avait pas permis de célébrer, comme il se doit, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur il y a un an, cette année, l'événement est fêté, mais dans le respect des mesures sanitaires. Ce qui réjouit le Ministre de la Culture et de la Communication, qui a officiellement lancé les activités de cette manifestation dont l'édition 2021 met l'Association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs) à l'honneur.

«Nous avons choisi de mettre à l'honneur l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Notre démarche est motivée par le souhait de mettre en exergue l'apport considérable de partenaires si proches de l'institution et des acteurs culturels qui apparaissent comme des membres à part entière de la grande famille de la culture», a déclaré Abdoulaye Diop, faisant référence aux journalistes culturels «dont le travail d'accompagnement, d'explication et de promotion des initiatives culturelles est reconnu de tous et demeure incontournable».

Il a salué l'apport considérable de la presse culturelle à la politique culturelle en général, à celle du livre en particulier. «Les journalistes culturels sont d'abord des passionnés qui aiment la culture et qui en connaissent l'importance pour une Nation, avant d'en être parfois des spécialistes reconnus dont les avis sont scrutés.

Au nom du département et de la famille de la culture, je voudrais leur exprimer, à travers l'association, toute notre reconnaissance et les assurer de la disponibilité du ministère à les accompagner notamment dans le renforcement des capacités, car le secteur culturel, à l'ère du numérique, demeure diversifié et complexe», a-t-il ajouté.

Pour matérialiser cette volonté de soutenir ces professionnels des médias, le Ministre leur a offert un important lot de livres. Un geste salué par le président de l'Apcs, El Hadji Ndatté Diop. Selon lui, ce don témoigne de l'attention que le Ministre accorde à l'association dont le but «essentiel est de contribuer à la promotion et à la vulgarisation des sous-secteurs de la culture».

Rendre le livre accessible sur tout le territoire

À propos du livre, Abdoulaye Diop a indiqué que le Sénégal, sous l'impulsion du Président Macky Sall, poursuivra ses efforts de soutien au sous-secteur et aux acteurs de la filière. «Notre politique du livre accorde une grande place à la lecture qui implique au préalable le soutien à l'édition et à la diffusion. Rendre le livre accessible partout sur le territoire national, telle est notre légitime ambition. C'est dans cet esprit que, malgré le contexte de la pandémie, nous avons inauguré, cette année, les Centres de lecture et d'animation culturelle (Clac) de Pakour, de Marsassoum et que, samedi 24 avril, nous nous retrouverons à Méouane pour l'inauguration de son nouveau Clac», a-t-il souligné.

Le chef du département de la Culture et de la Communication souhaite «vivement que les collectivités continuent à accompagner l'administration centrale dans ses efforts, en facilitant la mise à disposition d'espaces de lecture et d'acquisition de savoirs». Car, a-t-il avancé, «c'est à cette condition que nous améliorerons le niveau culturel de nos populations, et particulièrement des jeunes, et que nous contribuerons aussi à la qualité de l'éducation».

Pour le Ministre, l'émergence «économique et sociale de notre pays s'appuiera également sur la solidité de ce socle de l'esprit ». Il a salué la capacité de résistance du produit culturel que constitue le livre. Celui-ci est, à ses yeux, un refuge apprécié face à l'angoisse du quotidien et des lendemains incertains.