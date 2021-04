Madagascar: Velompanahy Aristide une présence discrète

Le rang de la Coalition des organisations de la société civile est de plus en plus clairsemé.

Après les disparitions successives de nos regrettés amis Andriamampionona Lalao, Tsilavina Ralaindimby, Mamy Rasolojaona puis récemment encore celui de Ndriamady Mahamoudou ( Doudou ). Velompanahy Aristide nous a quittés à son tour le 20 avril 2021 à Paris. Nous ne louerons jamais assez les efforts déployés par ces personnalités si différentes de par leur culture sociopolitique, mais unies dans la recherche du consensus pour trouver une issue à cette crise qui a tant miné le pays en le menant aux portes de l'affrontement armé. Tout ceci dans le respect des valeurs propres à la nation malgache, contenu dans le « fihavanana ».

Connu à ses débuts comme étant grand serviteur de la llème République, d'abord Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Supérieur avec le Ministre Rakoto Ignace, ensuite Ministre de l'Éducation Nationale, Aristide a marqué l'enseignement à Madagascar par des réformes structurelles soutenues par les bailleurs de fond. Ayant eu la responsabilité d'un immense secteur social et après avoir rendu de louables services à l'État, il lui a été aisé d'intégrer la société civile afin d'œuvrer, avec d'autres acteurs connus ou anonymes, pour la résolution de la crise de 2009.

Dirigeant de la Coalition de la société civile, il a sensibilisé et mobilisé les Malgaches à se réunir, discuter et proposer leurs idées dans l'élaboration d'une constitution acceptée et conforme à la culture et l'histoire de Madagascar, dans le cadre d'un Forum national initié et soutenu par le gouvernement de la Transition présidé par Andry Rajoelina. Le « Dinika Santatra » s'est déroulé du 28 au 31 août 2009 dans tous les Districts. Une organisation grandiose animée par la Coalition de la société civile avec les « Ray amandreny Mijoro ». À travers la conception et la réalisation de cette vaste initiative donnant la parole à la base, les membres des commissions d'organisation ont unanimement apprécié la présence à la fois éclairée et discrète d'Aristide.

Pendant la crise de 2009, devant le blocage de la médiation du FFKM et de la Sadc, l'Ambassadeur suisse a interpellé la société civile et l'a invitée à agir ensemble. Après un mois de tractation, la Coordination Nationale de la Société Civile (Cnosc) est née, composée de l'Alliance des Organisations de la Société Civile, du KMF/CNOE et de la Coalition des Organisations de la Société Civile. La Cnosc avait comme mission de résoudre la crise politique de 2009 dans une démarche malgachomalgache, en collaboration avec la Communauté Internationale. Au sein de la Cnosc qui a réuni des personnes avec des qualités diverses, on peut souligner la personnalité de Velompanahy Aristide qui a contribué à la réalisation de la première phase de médiation du 25 au 27 août 2010 à Vontovorona. Bien que controversée, cette rencontre qui a été une première à l'époque, car regroupant les différents acteurs de la vie politique, a sans conteste créé une dynamique qui a conduit vers le dénouement de la crise..

À travers ce bref rappel historique, une grande figure du fihavanana et de la réconciliation s'est éteinte. Velompanahy Aristide, tes valeurs d'humilité, de patriotisme, de générosité et du respect des anciens, nous continuons à les transmettre à la génération future.

Au nom de tes amis de la Cnosc et du Dinika Santatra, José Rakotomavo et André Rasolo.