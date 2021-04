Madagascar: Concours - Marghe continue de faire sensation dans The voice

Plus que jamais favorite en remportant une nouvelle étape dans le cadre du télé-crochet « The Voice » ce week-end. Margherita Davico surprend constamment en faisant aussi bien la fierté de ses proches, que de son pays natal Madagascar.

Tous scotchés devant leur petit écran, un public mélomane s'est une nouvelle fois laisser envoûter par la douceur de la voix de cette charmante concurrente qu'est Marghe. Par sa douceur, mais également cette énergie unique qu'elle dégage sur scène, elle continue son périple dans le cadre de cet incontournable télé-crochet qu'est « The Voice » produit par la chaîne TF1 dans l'Hexagone.

Voici plus de deux mois maintenant qu'elle envoûte un public francophone de tous horizons dans le cadre de sa participation à cette émission musicale des plus populaires. De sa première édition à l'aveugle durant laquelle elle interpréta le titre « Donne-moi ton cœur » de Louane avec laquelle elle conquit le cœur de l'illustre Florent Pagny, à la hargne dont elle a fait preuve en ayant surclassé la concurrente Chiara lors des « Battles» sur la mythique chanson « Natural Woman » d'Aretha Franklin, Margherita Davico transcende le concours par sa voix. Excellente dans sa maîtrise de la scène, envoûtante et charismatique à la fois, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humilité, la jeune chanteuse d'origine malgache par sa mère et italienne par son père arbore ainsi littéralement déjà le titre de « The Voice ». Elle vient ainsi de surpasser encore les attentes de son coach et du public même en ayant repris lors de la dernière étape le titre « Nature Boy » de Nat King Cole. Un véritable challenge pour elle, qu'elle a su largement dominer et qui lui permet ainsi de se rapprocher de la grande finale.

Favorite

Que ce soit le duo Ludysoa et Nathan ou encore le jeune Nambinina Tom Rochet avant elle, tous avaient ce potentiel unique propre aux artistes malgaches pour briller dans « The Voice ». Aujourd'hui, c'est au tour de Margherita Davico dit Marghe de s'affirmer comme l'une des grandes favorites de ce concours. Elle n'illustre pas uniquement qu'une simple passion pour la musique dans le cadre de cette émission.

Bien au-delà de son talent, elle représente bien plus que cela, à savoir la grande fierté d'une jeune chanteuse prometteuse d'un côté, mais également d'un dévouement sans égal à promouvoir tout aussi bien les couleurs de son pays natal de l'autre. Le fait est que Marghe bien qu'Italienne d'origine, n'a cessé d'arborer fièrement les couleurs de la Grande île à travers sa passion.

Bien avant « The Voice », elle s'est d'ailleurs déjà faite remarquer au pays dans le cadre de quelques télé-réalités nationales où sa voix et sa beauté métisse captivaient les téléspectateurs malgaches. Depuis, elle en a fait du chemin et au-delà de nos frontières, elle fait l'unanimité auprès de la diaspora, visant désormais une plus grande visibilité qu'elle mérite amplement. Avec le pianiste français David Henry, Marghe fonde le duo nommé Mada, « Ma » pour Marghe et « Da» pour David dira-t-elle, mais on ressent néanmoins toujours cette envie à promouvoir la culture malgache dans sa musique. On lui reconnait d'ailleurs récemment une reprise charmante de la chanson « Tsy misy roiroy » de Medicis et Stéphanie.

« Chanteuse autodidacte »

Lors de ses premières apparitions télés, on a d'entrée ressenti la particularité de la voix de Marghe, douce et conquérante, mais qui peut tout aussi bien se sublimer d'un dynamisme détonnant. Une certaine forme de métissage donc, qui au-delà de ses origines agrémente encore plus son talent.

Si au pays on voyait déjà ainsi en elle la nouvelle Aina Cook, Marghe elle tenait à se distinguer par elle-même, maîtrisant aussi bien les chansons et compositions malgaches que les grands standards de la musique européenne.

« Je chante depuis toute petite, mes parents disent même que je chantonnais déjà avant de savoir parler. Si du côté de ma mère je me suis rapidement imprégnée des couleurs musicales de la Grande île, mon père lui m'a fait baigner dans les mélodies européennes des années 50 et 60. Au fil du temps, c'est à force de travail et de recherche que j'ai réussi à me retrouver dans cette passion pour la musique qui m'anime » confie-t-elle dans une interview.

Outre ses prestations remarquables dans « The Voice », suivez aussi la jeune femme en ligne sur les « Sessions live du Futuroscope» où elle travaille dans la région de Poitiers en France, mais aussi sur la chaîne YouTube de son groupe Mada. Armée depuis de sa guitare, elle s'est forgée une belle identité musicale et nul doute que « The Voice » ne soit qu'une simple étape de plus dans la carrière déjà bien garnie. Marghe a déjà tous les atouts qu'il lui faut pour se faire un nom sur la scène internationale et y faire sensation.