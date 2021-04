Madagascar: Bilan de Covid-19 - Neuf cent soixante-onze nouveaux cas

Le cap de six cent décès sera, bientôt, franchi. Les nouveaux cas et les formes graves augmentent.

Madagascar frôle le cap de six cents décès, en un an d'épidémie. Le coronavirus a fait onze nouvelles victimes, selon le bilan du 23 et du 24 avril, publié sur les chaines nationales, ce week-end. Les décès sont survenus à Analamanga, à Boeny, à Vakinankaratra, à Sava, à Anosy, à Ihorombe, Atsimo Andrefana, à Bongolava et à Sofia. Le cumul de décès liés au coronavirus atteint cinq cent quatre-vingt-dix-neuf. Soit, près de cent décès, en deux semaines. Le taux de létalité est près de 1,68%. La maladie évolue rapidement en forme grave chez plusieurs patients. Souvent, ils arrivent assez tard à l'hôpital. Le retard du traitement, les problèmes de structures de prise en charge, comme la saturation des hôpitaux, le manque d'oxygène, diminuent la chance de guérison chez certains patients.

Madagascar est loin d'être sorti d'affaire. Trois cent quatre-vingt-quatre cas se trouvent dans une forme grave, le 24 avril. Les malades en traitement atteignent six mille sept cent cas. Le virus continue d'atteindre de plus en plus de personnes. Neuf cent soixante et onze nouveaux cas, en deux jours.

Transmission facile

Le variant sud-africain du virus de covid-19 circule fortement dans la région Analamanga avec sept cent seize cas, soit 73% des nouveaux porteurs du virus. Le variant sud-africain se transmet facilement. C'est la principale raison de la forte propagation du virus dans la région Analamanga. La ville d'Antananarivo est l'épicentre.

Les cas augmentent progressivement dans la région Alaotra Mangoro, principalement à Moramanga. Le ministre de la Santé publique et son équipe, sont descendus à Moramanga, hier, pour remettre quinze bouteilles d'oxygène et des cartons de médicaments. Des nouveaux cas ont été, également, identifiés dans les régions Atsimo Andrefana, Vakinankaratra, Atsinanana, Diana, Matsiatra Ambony, de Sava, Boeny, Analanjirofo, Menabe, Amoron'i Mania, Bongolava, Anosy, Ihorombe, Itasy, Betsiboka et Androy. Sept cent quatre-vingt-trois personnes sont déclarées guéries, en fin de semaine.