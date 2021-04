Ile Maurice: Pravind Jugnauth sur la 2e phase de réouverture - Plus besoin de WAP ou d'ordre alphabétique

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s'est adressé à la nation, hier, dimanche 25 avril, à 18 h 30, dans une allocution télévisée sur la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). L'absence remarquée du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, n'est pas passée inaperçue, soulevant une pluie de questions sur la Toile selon lesquelles le Dr Zouberr Joomaye était lui présent et serait mieux informé que le ministre.

L'information principale à retenir est que la deuxième phase de réouverture, qui se fera du 1er mai au 1er juin, comprend quelques changements. Il ne sera plus nécessaire d'avoir un Work Access Permit (WAP) pour se déplacer et les sorties selon l'ordre alphabétique ne sont plus d'actualité. Les sports individuels seront autorisés et les cabinets médicaux, dentaires, d'optique ou encore des marchés pourront de nouveau opérer.

Toutefois, il conseille au public de «rester vigilant», alors que les rassemblements publics et privés, les foires, les activités socioculturelles et les lieux de culte ainsi que la plage restent toujours interdits.

Pravind Jugnauth a salué une fois de plus la grande majorité des Mauriciens pour leur sérieux et discipline, indiquant que les cas positifs ont nettement diminué ces derniers jours, voire il n'y a eu aucun cas positif détecté ces derniers jours.

Selon le chef du gouvernement, la stratégie des zones rouges a fait ses preuves et son gouvernement a pris les décisions nécessaires. Il a expliqué que si, au départ, les laboratoires du ministère ne pouvaient faire que 125 tests par jour, aujourd'hui le nombre a grimpé à 5 000 tests par jour. Pour cela, il y a du personnel qui travaille jour et nuit.

Cela, a souligné le Premier ministre, vient du fait qu'il n'a pas hésité à investir dans les tests, les équipements et la quarantaine, qui a été «stricte mais efficace». Il a aussi évoqué le Fact-Finding Committee mis sur pied sur le cas des patients dialysés décédés, en soutenant que plusieurs questions ont été posées. Il a, dans la foulée, présenté ses sympathies aux proches endeuillés. Mais il a aussi salué son ministre de la Santé et toute son équipe pour leurs efforts et leur travail.

Pravind Jugnauth a également mentionné les vaccins. «Bizin kontinie vaksinn popilasion.» Pour conclure, il a demandé la coopération de tous. «Res solider ek bliyé diferans... Des personnes ont perdu leur vie, leur famille, leurs proches... cela fait mal au coeur... met lamin ansam pou gagn sa lager la... Dan linité ki pou rési kouma enn pep, get lintéré péi.»