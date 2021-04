Madagascar: Football - Pro League - Un calendrier expéditif !

Les Clubs de Football Élite de Madagascar vont passer à la vitesse supérieure pour finir la saison. On verra ainsi des matches qui s'enchaînent à un rythme infernal et plus spécialement pour Fosa Juniors qui joue la qualification à condition qu'il gagne ses trois rencontres et que dans le même temps, le Cosfa perd son match contre Elgeco Plus Mais en croisant la route du Five FC, les Majungais n'auront pas la partie facile surtout qu'un score de parité suffirait largement à Veve et ses camarades. La mission est également énorme pour Tia Kitra qui doit impérativement gagner les deux matches qui lui restent. Le problème reste entier lorsqu'on sait que les Tamataviens seront privés de leur stade de Barikadimy et vont devoir se déplacer à Vontovorona pour affronter Fosa Juniors puis Jet Kintana au centre technique de Carion. Mais qui sait car, dos au mur, Grindoh et ses amis sont capables de se surpasser.

En attendant, voici le calendrier de tous les matches en retard :

30 avril à Vontovorona

- 14h30 : Fosa Juniors contre Elgeco Plus 3 mai à Vontovorona

- 14h30 : Fosa Juniors contre Tia Kitra

7 mai au Stadium Elgeco Plus

- 14h30 ; Elgeco Plus contre Cosfa

7 mai à Carion

- 14h30 : Tia Kitra contre Jet Kintana

7 mai à Vontovorona

- 14h30 : Five FC contre Fosa Juniors