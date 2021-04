Madagascar: The Voice France - Marghe reste dans l'équipe de Florent Pagny

Le suspens était au rendez-vous lors des épreuves du K.O de l'émission The Voice France samedi dernier sur TF1.

Contrairement aux autres coachs, Florent Pagny a décidé de buzzer pour tous ses candidats et de ne faire son choix que quand tout le monde serait passé. Aussi, Marghe, la candidate d'origine malgache, malgré une prestation de haut vol sur Nature Boy de Nat King Cole, a dû patienter jusqu'à la fin pour découvrir si oui ou non elle garde sa place dans son équipe. Sa prestation était l'une des plus belles de la soirée. Une reprise envoûtante de ce titre difficile à chanter de Nat King Cole, mais qu'elle a réussie pour que les 4 coachs lui fassent un standing ovation.

Elle a reçu les plus beaux compliments des uns et des autres. Amel Bent la qualifie de prestidigitatrice, Marc Lavoine lui confie qu'elle est à part, et Florent Pagny est envoûté par la voix de la chanteuse tout au long de la prestation. Et bien évidemment, une performance pareille ne peut passer sans laisser de trace ou une suite.

Aussi, au moment fatidique, le choix était fait pour Florent Pagny qui décide de poursuivre l'aventure avec Marghe, Marie, Edgard et Giada. Ces quatre candidats devront affronter les candidats des autres équipes lors des Cross Battles, prochaine étape de ce concours de chant. Pour l'instant, la jeune Italo-malgache a toutes ses chances pour gagner ce concours. Reste à voir comment elle évoluera dans l'aventure.