Madagascar: Confinement - Des leçons à tirer pour rectifier le tir

Ce premier week-end de confinement se termine par un constat mitigé. Une partie de la population de la capitale s'est pliée aux consignes données par les autorités.

Celle qui est la plus besogneuse s'est pressée dans les rues de ses quartiers pour vaquer à ses occupations quotidiennes sans prendre aucune précaution et a regagné de très mauvaise grâce les habitations peu avant 13 heures après l'arrivée des forces de l'ordre. Lors de cette grande première, on s'est aperçu que les règles du confinement ont été mal comprises par les couches les plus défavorisées. C'est une campagne d'explication qui doit être organisée et adressée à des personnes ignorant totalement la nécessité de se protéger.

Dans les quartiers populaires de la capitale, on était bien loin des mesures sanitaires imposées par les autorités. Les étals étaient placés un peu partout par des marchands décidés à ignorer les consignes édictées. Comment pouvait-il en être autrement puisque la foule présente était elle aussi prête à vaquer à ses occupations quotidiennes ? Chacun voulait faire ses derniers achats sans tenir compte des gestes barrières et en omettant de porter un masque. Les remarques entendues ici et là ont montré que la plupart des gens présents ignoraient le sens de ce qu'on appelle confinement ou voulaient tout simplement oublier l'existence du virus. L'apparition des forces de l'ordre en fin de matinée n'a pas eu l'effet escompté et c'est de mauvaise grâce que les récalcitrants ont commencé à se disperser.

Peu avant 13 heures, ceux qui ne voulaient pas obéir ont été arrêtés et emmenés au poste. Les grandes artères de la capitale ont été totalement désertées. Mais c'est dans les ruelles retirées que les policiers ont rencontré des personnes inconscientes du danger de la contamination, faisant la fête et disputant des parties de cartes. L'emploi de gaz lacrymogène a même été nécessaire pour mettre au pas tout ce monde. Ce premier week-end de confinement est à moitié raté, mais les leçons qui vont être tirées devraient permettre aux autorités de rectifier le tir.