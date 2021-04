Madagascar: Crise médico-nutritionnelle - Déploiement de cliniques mobiles par MSF dans le district d'Amboasary

Trois communes du district d'Amboasary, dans le Sud de Madagascar, bénéficient depuis quelques semaines maintenant, des services des cliniques mobiles mises en place par Médecins Sans Frontières (MSF) pour répondre à la crise nutritionnelle et proposer des aides médicales à la population les plus affectées.

Depuis fin mars 2021, Médecins Sans Frontières met en place des cliniques mobiles dans plusieurs communes du district d'Amboasary, dans la région Anosy, pour traiter la malnutrition aiguë sévère et modérée. Cette région subit depuis plusieurs années successives des épisodes de sécheresse, encore plus intense cette année, rendant toute activité agricole impossible. Les cliniques mobiles dépêchées par MSF proposent un dépistage et une prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère et modérée, ainsi que des consultations médicales. Actuellement, trois communes du district d'Amboasary bénéficient des services de ces cliniques mobiles.

En font partie les communes rurales de Ranobe et de Marotsiraka. Les zones de déploiement de ces cliniques mobiles sont choisies sur la base de plusieurs critères : l'isolement, le faible accès aux soins et la vulnérabilité des populations. « Les jours de consultation, ce sont des centaines de personnes qui se présentent aux portes de la clinique mobile. Les enfants, mais également les adolescents et les adultes, sont dépistés, examinés et, en fonction de leur état de santé, admis dans le programme nutritionnel mis en place par MSF. Après une première consultation médicale, le patient souffrant de malnutrition aigüe reçoit un traitement systématique et des rations d'aliments thérapeutique, ou « Plumpy' nut » (pâte d'arachide enrichie) afin d'initier sa prise en charge », décrit MSF dans un communiqué.

Qualité de l'eau. En raison de l'état de malnutrition des individus, leur système immunitaire se retrouve affaibli, les rendant vulnérables à diverses maladies. Il est constaté lors des consultations médicales dans les cliniques mobiles de nombreux cas de parasitoses, de bilharzioses, de diarrhées et de maladies cutanées, plusieurs cas d'infections respiratoires et de conjonctivites, et dernièrement, une augmentation des cas de paludisme.

L'une des causes de ces pathologies associées réside dans la qualité de l'eau. Ressource rare dans le Grand Sud de Madagascar, l'eau potable fait défaut chez de nombreux ménages. Les corvées d'eau, souvent attribuées aux femmes, sont synonymes de marche à pied de plusieurs heures, voire toute une journée pour aller et revenir, et parfois avec un bébé porté sur le dos, le bidon ou seau d'eau en équilibre sur la tête. Aussi, en parallèle avec l'action médicale, MSF mène également sur place des activités en eau, hygiène et assainissement afin d'améliorer l'accès et la qualité de l'eau dans les sites d'intervention. Les premières activités mises en place sont essentiellement des distributions de jerrycan, réparation des pompes manuelles et acheminement d'eau par camion.

Cependant, dans le contexte d'insécurité alimentaire aiguë, catégorisé en phase d'urgence par le Cadre intégré de Classification de la sécurité alimentaire (IPC), « la prise en charge médicale de la malnutrition ne suffit pas à sauver les plus fragiles », indique la coordinatrice d'urgence de MSF à Madagascar, Julie Reversé. L'assurance que les ménages aient les ressources suffisantes pour se nourrir est un des éléments-clés de la réussite des programmes nutritionnels. Raison pour laquelle MSF envisage de renforcer - avec le concours d'autres acteurs présents dans la zone d'intervention de ce projet de MSF - les distributions alimentaires au bénéfice des personnes affectées par la malnutrition.