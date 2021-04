Madagascar: Ambaniala Itaosy - Un Guinéen arrêté avec des paquets d'héroïne

Ce jeudi, un Guinéen de 39 ans a été arrêté par la brigade des stupéfiants Anosy à Itaosy.

Un renseignement parvenu à la police dénonçait l'activité de cet homme domicilié à Ambaniala Itaosy. La police a exploité la piste et ainsi effectué une descente sur les lieux indiqués. L'opération a débuté par l'observation du suspect et de son mode opératoire pendant quelques jours. Jeudi, vers 7 heures 30, les forces de l'ordre ont appréhendé le trafiquant devant son domicile. Les policiers ont découvert de l'héroïne qu'il s'apprêtait à vendre dans sa moto et la perquisition de son domicile a également permis de saisir 68 grammes d'héroïne. Il a décrit pendant l'enquête le déroulement du trafic.

Ce dernier se procure les marchandises à Tanjombato à 20 000 ariary le gramme et le revend entre 25 000 et 30 000 ariary. L'homme a reconnu ses méfaits, a été déféré au parquet et est placé en garde à vue. L'investigation de la police continue pour démanteler le réseau des trafiquants de drogue dure dans la capitale. Il y a à peine quatre mois, au début de cette année, deux jeunes dealers ont été arrêtés par la police à Tanjombato pour trafic et consommation d'héroïne. Remonter jusqu'au fournisseur est crucial car ce trafic ne disparaît difficilement malgré les opérations menées par le service de lutte contre l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes.