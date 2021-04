Afrique: Butembo tourne au ralenti suite aux grèves contre l'insécurité

Depuis plusieurs semaines, les villes de l'Est de la RDC sont secouées par des manifestations contre les violences armées. Beni, Kasindi et Butembo sont les plus touchées. En plus des manifestations, depuis le 5 avril, les activités tournent au ralenti. Les principaux commerces peinent à ouvrir. C'est particulièrement le cas à Butembo, le plus grand centre commercial de la région.

À Butembo, les grands commerçants et les camionneurs sont en grève. Ils réclament plus de sécurité. Depuis le début de l'année, ils déplorent des attaques armées contre leurs véhicules particulièrement sur le tronçon Beni-Kasindi, la frontière avec l'Ouganda.

Télesphore Muhindo Malonga est professeur à l'Université de Graben. Il dirige la coordination urbaine de la société civile. « C'est un tronçon vital pour la région, nous explique t-il. C'est celui qui nous ouvre sur l'extérieur via l'Ouganda, finalement vers cette communauté est-africaine et pourquoi pas vers l'Asie ».

Un impact sur toute la région

Les dégâts économiques et commerciaux sont importants. Sylvain Mbusa Kanyamanda est maire de la ville et constate l'impact sur sa ville ainsi que la région : « Comme c'est un centre commercial de la région, les gens viennent de partout, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Ils viennent se ravitailler à Butembo. Lorsque Butembo ne fonctionne pas, cela a des incidences sur d'autres entités voisines ».

Plusieurs commerçants venus s'approvisionner se retrouvent désemparés par cette cessation d'activités. C'est le cas de Kelekele, la quarantaine révolue. Depuis une dizaine d'années, elle achète des habits à Butembo pour les revendre à Kisangani : « Depuis que nous sommes ici nous ne faisons que souffrir. Cela fait deux semaines que nous sommes ici pour des achats, mais ce n'est pas possible ! Tout est bloqué et personne ne prend la route ».

Elle comme beaucoup d'autres commerçants de Kisangani ont dépensé beaucoup d'argent avec les frais de séjour et d'hôtel et s'attendent à des pertes énormes.

