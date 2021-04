Cote d'Ivoire: Ramadan - Kandia Camara offre 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz à la communauté musulmane d'Abobo

La remise du don s'est déroulée le samedi 24 avril 2021, sur l'esplanade de la mairie d'Abobo.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Kandia Camara et maire honoraire d'Abobo, a rappelé que ce don, composé de 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz vise à accompagne la communauté musulmane de cette commune pendant ce mois de jeûne.

« Comme cela est devenu une tradition à Abobo, à l'occasion du mois de ramadan, nous nous retrouvons pour exaucer et réaliser ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est-à-dire penser à son prochain. Le mois de ramadan certes est un mois de pénitence mais c'est aussi et surtout un mois de partage, de générosité et de solidarité. C'est pourquoi au nom de la municipalité d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur de vous offrir 45 tonnes de sucre et de 12 tonnes de riz », a déclaré Kandia Camara, entourée des adjoints au maire et des conseillers municipaux.

A l'occasion, elle a demandé aux imams et à toute la communauté musulmane d'Abobo de prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi, le gouvernement et surtout pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

L'imam Diarrassouba a, au nom des bénéficiaires remercié le ministre d'Etat et le conseil municipal pour cet appui.