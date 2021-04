Algérie: La plateforme "Miqraa", destinée à la communauté nationale à l'étranger et au pays du Sahel

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé dimanche à Alger que la plateforme numérique algérienne "Miqraa", lancée officiellement, sera destinée à la communauté nationale à l'étranger et à ceux qui souhaitent apprendre le Coran dans les pays du Sahel et en Afrique.

Le ministre qui a procédé au lancement officiel de la Miqraa a indiqué que cette plateforme virtuelle "cible particulièrement la communauté algérienne établie à l'étranger ainsi que les frères issus des pays du Sahel et de l'Afrique qui désirent apprendre le Coran".

Revenant sur les conditions dans lesquelles cette plateforme algérienne a été lancée, M. Belmehdi a fait savoir que la "Miqraa a été conçue, dans une première étape, suite à la fermeture des mosquées et des écoles coraniques dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus" ajoutant qu'"en dépit de la gravité de la pandémie, des projets scientifiques, cognitifs et de services ont été réalisés l'année dernière et jusqu'à présent dont la Miqraa".

Le ministre a salué l'adhésion de deux nouveaux membres à la Miqraa, venus du tchad et de Guinée, outre un imam délégué de la mosquée Ziane Ben Azzouz, arguant qu'ils seront d'un grand apport pour la Miqraa d'Algérie qui «vient confirmer encore une fois que notre pays était et demeurera grâce à ses chouyoukh et oulémas une école d'enseignement et d'exégèse du saint Coran".

En plus de la récitation, l'objectif de la Miqraa est de corriger les techniques de psalmodie, d'assurer une révision aux apprenants et d'habiliter les récitants talentueux à participer aux différents concours nationaux et internationaux, en sus de faire connaître les chouyoukh algériens connus dans ce domaine et contribuer à la préparation et à l'habilitation des enseignants du Coran pour leur permettre d'accomplir pleinement leur mission.