Algérie: Nécessité de revoir les programmes nationaux de l'enseignement des mathématiques

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a mis l'accent, dimanche à Alger, sur la nécessité de revoir les programmes nationaux des mathématiques à commencer par le primaire jusqu'à l'université.

Lors d'une rencontre avec les ministres de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chams Eddine Chitour et du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi, dans le cadre de la composition d'un groupe de travail chargé de l'examen de la situation de l'enseignement des mathématiques dans le système éducatif algérien et les moyens de les développer, M. Benziane a précisé que la révision de ces programmes s'inscrit dans le contexte de la construction d'un projet « cohérent et exceptionnel » pour hisser le niveau des mathématiques en Algérie.

Rappelant le lycée des mathématiques qui compte de brillants élèves au niveau national, outre les 19 laboratoires de mathématiques, les chercheurs algériens exerçant dans les laboratoires internationaux et la création de deux écoles spécialisées dans les mathématiques et l'intelligence artificielle, M. Benziane a indiqué que cela sera "un départ dans l'excellence et la formation des élites à la faveur de la volonté politique pour concrétiser ce projet".

"Pour que ce projet atteigne un niveau mondial, il est impératif de coopérer et de tirer profit des experts algériens et étrangers tout en aplanissant les obstacles entravant leur participation", a-t-il soutenu.

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé que l'encadrement spécialisé des mathématiques en Algérie « ne répond pas aux besoins du secteur, au vu du faible intérêt aux filières des mathématique et maths techniques par les élèves".

Pour sa part, M. Chitour a mis en avant l'importance d'encourager les élèves du primaire à apprendre les mathématiques en mettant des incitations devant attirer des candidats distingués à cette spécialité en sus de la clarification des perspectives motivantes après la fin d'études, appelant à s'intéresser davantage aux encadreurs en vue d'édifier une base scientifique solide pour garantir une formation scientifique de haut niveau tant en sciences élémentaires que technologiques.

A ce propos, M. Boughazi a souligné la nécessité de « régler le problème du désintérêt des élèves à se spécialiser en mathématiques en accordant un intérêt particulier à cette matière de base", mettant l'accent sur l'importance de "diagnostiquer la réalité du système d'enseignement des mathématiques au cours des différentes étapes de l'enseignement".