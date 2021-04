Cote d'Ivoire: Religion - L'église Mission Christ pour la victoire se dote d'un temple de 150 millions de FCfa

Quinze mois. C'est le temps qu'ont duré les travaux de construction du nouveau temple du ministère chrétien "Mission Christ pour la victoire" (Mcv) à Yopougon Maroc. L'édifice d'une capacité d'environ 1000 places, bâti sur un terrain de 600 m2 pour un coût de 150 millions de FCfa, a été dédicacé le 25 avril, en présence de nombreux fidèles et invités.

L'événement a donné lieu à une procession en fanfare et à un culte d'adoration et de louange ponctué de prestations d'artistes chrétiens. La veille, le 24 avril, les festivités ont été marquées par une séance de fitness, des activités sportives (football Maracana) et un concours biblique.Le président-fondateur de l'église, le pasteur Grégoire N'Guessan Brou, a indiqué que le temple de la Mission Christ pour la victoire a été bâti grâce au dynamisme des fidèles, qui ont démontré leur envie de servir et d'honorer le Seigneur.

«Nous ne pouvons que remercier l'Éternel notre Dieu. Si aujourd'hui il a permis que je pilote cette mission et bâtisse ce joyau, c'est pour sa gloire. Dieu vient, à travers ce joyau, restaurer nos vies. Il demande à son peuple de croire et de semer sa parole. C'est sur ce chemin que la Mission Christ pour la victoire est engagée», a fait savoir le leader religieux, par ailleurs président directeur général de Global leaders corporation (Glc). Outre l'enseignement chrétien, l'église Mcv a pour credo la création de richesse. Elle initie et soutient les projets entrepreneuriaux des fidèles .