Cote d'Ivoire: 26 avril - Journée Mondiale de la propriété intellectuelle

Chaque 26 avril, le monde célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle afin de tenir informés l'opinion du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle pour encourager l'innovation et la créativité.

Dans un message vidéo enregistré pour la circonstance, M. Daren Tang, directeur général de l'Ompi, rappelle que les Pme représentent 90% des entreprises de par le monde et 70% de l'emploi mondial. C'est pour cette raison que l'édition de cette année s'intitule "Propriété intellectuelle et Pme : commercialisez vos idées".

"En d'autres termes, les Pme sont les moteurs et les héros méconnus de notre économie. Et pourtant, bon nombre d'entre elles ne savent toujours pas en quoi la propriété intellectuelle peut contribuer à transformer leurs idées en produits et services, ni comment en faire un outil puissant non seulement pour survivre, mais aussi pour être compétitives et se développer", dit-il.

"Bien entendu, les PME sont confrontées à différents défis dans les différentes parties du monde, et notre manière de les aider doit être adaptée aux besoins locaux. Mais c'est un message fort que nous leur envoyons en leur signalant qu'ensemble, nous les soutiendrons", précise-t-il.

M. Tang qui a pris ses fonctions de Directeur général de l'Ompi en octobre 2020 fait une priorité de l'aide aux petites entreprises. Une de ses premières décisions en tant que Directeur général a été de doter l'Organisation d'un huitième secteur, le "Secteur de la propriété intellectuelle et des écosystèmes d'innovation", qui a pour mission d'aider les PME, les entrepreneurs et les chercheurs à commercialiser leurs actifs de propriété intellectuelle et à s'en servir pour développer leur activité.

Comme il le dit, " toute aide que nous pouvons apporter aux PME constitue une aide fondamentale pour votre économie, et pour l'économie mondiale dans son ensemble. À terme, cela aidera notre monde à mieux se reconstruire" après la pandémie de Covid-19.

L'OMPI mène une campagne mondiale destinée à donner un coup de projecteur sur l'importance des actifs incorporels pour les PME et l'intérêt de la propriété intellectuelle pour aider ces entreprises à se développer. Elle a publié une série d'études de cas racontant l'histoire de PME du monde entier qui utilisent les droits de propriété intellectuelle pour offrir des débouchés commerciaux à des idées et créer de la valeur. Elle a aussi mis à disposition quantité d'informations pratiques sur les meilleures solutions qui s'offrent aux PME pour protéger leurs actifs incorporels.

La communauté mondiale de la propriété intellectuelle s'associe aux manifestations organisées autour de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, à savoir une série d'activités virtuelles et une campagne sur les réseaux sociaux.

À propos de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle

En 2000, afin d'améliorer la compréhension de la propriété intellectuelle par le grand public, les États membres de l'Ompi ont décidé d'instituer le 26 avril, jour de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Ompi en 1970, comme Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Depuis, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle offre chaque année une occasion unique de réfléchir, avec d'autres acteurs du monde entier, au rôle de la propriété intellectuelle dans le développement de la musique et des arts et dans l'innovation technologique qui contribue à façonner notre monde.