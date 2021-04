Cote d'Ivoire: Développement du numérique et à l'innovation - ESATIC reçoit des équipements Télécoms, robotiques et informatiques de dernière génération

L'opérateur des télécommunications, Moov Africa Côte d'Ivoire réaffirme son engagement pour la démocratisation des Technologies de l'information ey de la télécommunication (Tic) qui constitue l'un des principaux leviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

L'opérateur a ainsi offert, le 22 avril 2021, à Abidjan-Treichville, dans les locaux de l'établissement, des équipements Télécoms, robotiques et informatiques de dernière génération composés de Drones, ordinateurs, Tv Led, capteurs, et divers équipements d'une valeur globale d'environ 15 millions frs CFA à l'Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (Esatic).

Ces équipements permettront de renforcer les capacités de cette institution d'excellence et l'accompagner dans ses missions de formation de ressources humaines compétentes dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication et celles de recherche et développement de projets technologiques innovants à fort impact social dans les domaines de la santé, de l'agriculture etc.

Il faut noter que cet appui logistique permettra la mise en œuvre et l'aboutissement des deux grands projets majeurs et innovants de l'Esatic que sont le projet Smart City et le projet Smart Agri.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Jules Kouadjo, inspecteur général, représentant le ministre l'économie numérique des télécommunications et de l'innovation, et de Madame Gertrude Koné Kouassi, directrice exécutive de l'Unetel.

Justifiant l'engagement de sa structure aux côtés de l'Esatic, Abraham Abé, chef division qualité et risques représentant, Lhoussaine Oussalah Directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire affirme que son entreprise « s'est assignée pour mission de vulgariser l'usage des technologies numérique à travers l'ensemble des couches de la société ivoirienne. En cette ère nouvelle, ou un monde nouveau nous appelle, un monde numérique et d'innovation, il nous parait opportun d'apporter notre modeste contribution à cet établissement d'excellence, engager dans la formation d'une jeunesse capable de relever les défis de développement numérique qui s'imposent à nos pays en voie de développement ».

Pour sa part, Adama Konaté, Directeur Général de l'Esatic, a pour sa part tenue à saluer l'excellence des rapports qui lient son établissement à l'opérateur Telecom qui est un partenaire historique et privilégié de l'institution.

Il a par ailleurs relevé, que ce don qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des interactions entre les deux entités ne fait que renforcer les liens de collaboration. Il a rassuré que l'Esatic fera bon usage des équipements reçu et de constamment œuvrer à faire du secteur des Tic l'un des principaux leviers du développement économique et social de notre pays conforment à la vision du Président de la République.

Jules Kouadjo, inspecteur général, représentant le ministre l'économie numérique des télécommunications et de l'innovation à saluer cet important don d'équipements qui vient ainsi renforcer les capacités de formation et la recherche de l'Esatic. Avant de lancer un appel à l'endroit des entreprises afin d'emboîter le pas à Moov Africa.

Il est à noter que l'Esatic est un centre d'excellence de l'Unetel dans les domaines de la Cybersécurité, la large bande fixe et internet en plus lauréat de plusieurs prix d'innovation.

Avec Sercom