Cote d'Ivoire: Eglise catholique - Le Premier ministre chez le Cardinal Kutwa

Accompagné des ministres Anne Ouloto, Danho Paulin et Bruno Koné, le Premier ministre Patrick Achi a rendu visite, samedi dernier, au numéro un de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, le Cardinal Jean-Pierre Kutwa.

Patrick Achi a fait cette déclaration à sa sortie d'audience: « Cette audience qu'a bien voulu nous accorder son Éminence le Cardinal Kutwa, à notre demande, répond d'abord à un principe institutionnel qui veut que lorsqu'un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leurs bénédictions sur sa mission. C'est dans ce cadre que nous rencontrons les responsables des principales confessions religieuses de notre pays.

En second lieu, comme vous le savez, l'Église catholique est l'une des institutions religieuses parmi les plus importantes de notre pays. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ces institutions, on a un aperçu des sentiments qu'il y a dans le pays et ce dans toutes ses tendances. Cela nous permet d'orienter les actions du gouvernement de façon à apporter, conformément à la volonté de SEM le Président de la République Alassane Ouattara, la paix, la sérénité et le bien-être. L'échange nous a également permis de faire un tour d'horizon de l'actualité économique, sociale et politique.

Le Cardinal est quelqu'un de très cultivé qui suit de près l'évolution du pays. Il lui a plu de partager avec nous un certain nombre de sentiments qu'il avait sur chacune de ces questions. Cela nous a fortement enrichi. A notre tour, nous lui avons transmis un message de réconfort de la part du Président de la République. Et nous lui avons dit également les grandes actions que nous étions en train de mener et celle que nous mènerons durant les prochaines années. Je crois qu'il y a une très grande convergence de vue entre nos positions.

Nous avons reçu ses bénédictions et nous avons décidé ensemble que ce genre de rencontre, entre le Premier ministre qui a la charge de conduire la politique du gouvernement et les institutions comme la sienne, puisse se faire régulièrement. Et ce, afin que nous puissions conjuguer nos efforts, maintenir la paix et conduire le pays, de sorte qu'il apporte au quotidien aux populations, le bien-être, le réconfort et la paix. » .Bledson Mathieu

