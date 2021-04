Cameroun: Fonctionnement des régions - On balise le chemin

La première session de la Task force de pilotage et de suivi de la facilité d'appui au développement local s'est tenue le 23 avril dernier à Yaoundé.

Dans l'optique d'appuyer le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation, et notamment du fonctionnement des régions, le ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), avait formulé la mise sur pied d'une Facilité d'appui à la décentralisation et au développement local (Faddel). Soutenue par le Contrat de Développement et de Désendettement (C2D), cette structure technique a tenu sa première session de la Task force, le vendredi 23 avril dernier au siège du Conseil régional de la région du Centre. Présidés par le secrétaire général du Minddevel, ces travaux ambitionnaient davantage d'examiner son projet de programme de travail pour les six prochains mois.

Lors de son allocution de circonstance, Fred Ebongue Makolle, a rappelé le contexte qui abrite ces assises. Lequel fait de l'opérationnalisation des régions, l'un des chantiers prioritaires national. Seulement, la réussite de cette mission présuppose la bonne maîtrise de certaines préoccupations incontournables. Parmi celles-ci figurent : le transfert des compétences, les orientations sur le cadre organique de la région, la mise en place de la fonction publique locale et l'élaboration des plans régionaux de développement. De même, la capacitation des acteurs locaux dans l'optique de rendre performante leur gestion, et la mobilisation des ressources dédiées au fonctionnement et à l'investissement de ces entités sont nécessairement à revoir. Pour remplir ce cahier de charge, le secrétaire général du Minddevel, a demandé aux participants « de ne ménager aucun effort au cours de ces travaux ».

Constituée d'experts camerounais et français à travers la coopération qui existe entre les deux pays, la Faddel doit contribuer au développement et au fonctionnement optimal des conseils régionaux. Les domaines de compétence sur lesquels elle est attendue s'articulent autour de la gouvernance de l'action publique au niveau régional. Donc, la Faddel doit veiller sur la répartition des rôles entre les acteurs de l'Etat et les conseils régionaux, la planification du développement régional, les ressources financières desdits conseils régionaux. Elle devra également intervenir sur la gestion des fonds transférés, ainsi que la création et la formation d'une fonction publique locale.