Congo-Brazzaville: Tourisme/Covid-19 - De nombreuses personnes et entreprises dépendent du secteur pour leur survie

Le nombre d'arrivées internationales a chuté de 87% en janvier 2021, par rapport à la même période l'année dernière, selon les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Après une année 2020 difficile, le tourisme mondial a continué à enregistrer des pertes et réductions, à cause des restrictions de voyage dues à de nouvelles phases de contamination par la Covid-19. La chute des arrivées de touristes a touché tous les pays. Les tests obligatoires, les quarantaines et, parfois, la fermeture complète des frontières ont rendu difficile la reprise des voyages. En outre, la vitesse et la distribution de la vaccination ont été plus lentes que prévu.

L'OMT invite la communauté internationale à prendre des mesures fortes et urgentes pour garantir une année avec de meilleurs résultats. De nombreuses personnes et entreprises dépendent de ce secteur pour leur survie.

L'Europe et l'Afrique ont enregistré une baisse de 85 % des arrivées, tandis que le Moyen-Orient a connu une réduction de 84 %. La région Asie-Pacifique connaît le niveau le plus élevé de restrictions de voyage et a enregistré 96 % de réduction des arrivées en janvier. Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, estime qu'une meilleure coordination entre les pays et l'harmonisation des protocoles de voyage et de santé sont essentielles pour rétablir la confiance dans le tourisme et lui permettre de reprendre en toute sécurité avant le plus fort de la saison estivale.

Le tourisme mondial s'attend à un premier semestre difficile. Les arrivées internationales devant chuter de 85 % dès le premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2019. Ce qui représenterait une perte d'environ 260 millions d'arrivées par rapport à la période précédant la pandémie.

Les deux scénarios pour 2021

L'OMT a défini deux scénarios pour 2021, pour envisager une éventuelle reprise des voyages internationaux au second semestre. Ces scénarios sont basés sur la suspension des restrictions de voyage, le succès des programmes de vaccination ou l'introduction de protocoles harmonisés, comme le certificat vert numérique prévu par la Commission européenne.

Le premier scénario fait état d'une reprise en juillet, ce qui se traduirait par une augmentation de 66 % des arrivées internationales pour l'année 2021 par rapport aux planchers historiques de 2020. Dans ce cas, les arrivées seraient encore inférieures de 55 % aux niveaux enregistrés en 2019.

Le second envisage une reprise potentielle en septembre, conduisant à une augmentation de 22% des arrivées par rapport à l'année dernière. Dans ce cas de figure, les résultats seraient encore 67 % inférieurs à ceux de 2019.