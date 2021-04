Congo-Brazzaville: Santé publique - Améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène dans les hôpitaux

Le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-Afrique) a tenu, le 23 avril, une réunion virtuelle des premières dames d'Afrique sur l'assainissement dans les structures de santé pour une meilleure qualité des soins pour permettre à chaque pays, dont le Congo, à élaborer sa feuille de route nationale en la matière.

« L'absence des services eau, hygiène et assainissement compromettrait non seulement la capacité des structures sanitaires à fournir des soins de qualité mais aussi expose le personnel, les patients et les visiteurs à un risque considérable d'être infectés et potentiellement d'en mourir », a déclaré la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, ayant représenté la première dame du Congo qui est par ailleurs présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement.

Au plan local, en effet, plusieurs hôpitaux sont confrontés aux problèmes d'accès à l'eau : système d'adduction défectueux, fourniture d'eau à un rythme irrégulier à cause des forages qui parfois ne tournent pas à plein régime. Concernant l'hygiène et l'assainissement le constat laisse à désirer.

Selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, les actions sont menées pour accroître l'effectivité de l'accès à tous ces services de manière globale. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration de Plan national de gestion des déchets biomédicaux, la mise à l'échelle des incinérateurs dans les formations sanitaires de première et de deuxième référence tant dans le public que dans le privé. « Malgré les progrès réalisés, les grands défis subsistent pour améliorer les services d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les formations sanitaires », a-t-elle reconnu.

La réunion a permis aux différents acteurs et partenaires impliqués de s'accorder sur des mesures visant à faire en sorte que les établissements sanitaires, des grandes villes aux plus petits villages, soient dotés des capacités fonctionnels et durables en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement qui ont un rôle fondamental dans la prévention des infections, la sauvegarde de la vie et l'amélioration de la qualité des soins.