Ile Maurice: Vol de bijoux valant Rs 1,9 M - Un suspect pourrait recouvrer la liberté

Rs 80 000. C'est le montant qu'il devra payer comme caution pour sa remise en liberté conditionnelle si aucune accusation formelle n'est déposée devant la justice d'ici le 22 mai contre ce suspect impliqué dans une affaire de vol de bijoux d'une valeur de Rs 1.9 million. C'est la décision de la magistrate Zeenat Bibi Cassamally de la Bail and Remand Court la semaine dernière.

En effet, Jamiel Jean Pierre avait été arrêté, en compagnie de cinq autres présumés acolytes à la suite d'un vol survenu le 29 mars 2019 chez un habitant de Bambous. Les hommes avaient fait main basse sur ses bijoux et son argent. Armés et encagoulés, ils avaient menacé le propriétaire et les occupants de la maison et ont ainsi emporté les bijoux d'une valeur de Rs 1.9 M.

Or, Jamiel Jean Pierre a, par le biais de Me Sunil Ghoorah, réclamé la libération conditionnelle et les débats ont eu lieu par Webex pour se connecter sur Whatsapp à cause de la pandémie du Covid-19 et l'enquêteur principal a objecté à ladite demande. Pour lui, le suspect risque de récidiver ou de prendre la fuite étant donné, dit-il que Jamiel Jean Pierre ne détient de casier judiciaire vierge. «Il a été condamné pour 'aggravated larceny' et sa dernière condamnation date de 2019. Il fait actuellement l'objet d'une accusation provisoire de tentative de s'échapper,» explique le témoin en Cour qui n'a toutefois, pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle un procès sera intenté au suspect.

Du coup, la magistrate est d'avis que le suspect qui est en cellule depuis pratiquement deux ans, a droit à une libération conditionnelle si aucune poursuite criminelle n'est entamée devant la cour. Accusé de 'larceny made by more than two individuals whilst being masked and armed with offensive weapon', il devrait signer une reconnaissance de dette de Rs 800, 000 et devrait se rendre au poste de police de sa localité tous les jours entre 6 et 18 heures.

Pour rappel, l'enquête est menée par les limiers de la Criminal Investigation Division de Rivière Noire qui ont pu mettre sur la main sur six suspects et un parmi est passé aux aveux.