Tunisie: Handball | Nationale A - 2e journée Play-off - CA et EST, mano a mano

Alignant la passe de deux, les deux frères-ennemis se partagent la tête du classement.

C'est un duel à distance qui se dégage à l'issue de la deuxième journée de la phase du play-off entre l'Espérance de Tunis et le Club Africain. Ces deux prétendants pour le titre de champion de Tunisie ont confirmé samedi leur entame en force de cette phase décisive pour la course au titre. Après avoir remporté la victoire il y a une semaine lors de la journée inaugurale, Espérantistes et Clubistes africains ont confirmé avant-hier leurs ambitions pour l'octroi du titre de champion de Tunisie, en alignant la passe de deux. Les « Sang et Or » sont allés chercher la victoire à Béni Khiar au détriment d'une équipe locale qui a beau résister durant la première mi-temps qu'elle a terminée avec un petit retard de trois points, avant de s'écrouler lors de la deuxième période de jeu. Et l'EST de l'emporter sur un large score (19-33).

A la Salle Gorjani, les Clubistes ont eu la tâche un peu plus difficile face à un des piliers de la discipline, l'EM Mahdia. Les Fatimides ont neutralisé leur hôte à la mi-temps (19-19). Plus déterminés, les camarades de Mosbah Sanaï ont fini par l'emporter avec un écart de 7 points (40-33).

L'ESS plonge

Après avoir concédé la défaite il y a une semaine devant le CA, l'ESS a cédé de nouveau face à Hammamet, un bastion du handball tunisien.

Bref, la phase du play-off s'annonce disputée avec une lutte acharnée pour le titre. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Les favoris n'ont pas forcément la tâche facile.

Résultats :

EBS Béni Khiar-ES Tunis : 19-33 (mi-temps : 10-13)

Club Africain-EM Mahdia : 40-33 (mi-temps 19-19)

AS Hammamet-ES Sahel : 29-28 (mi-temps 13-14)

CHB Ksour Essef - CS Sakiet Ezzit (reporté)

Classement :

1-ES Tunis : 6 points

-Club Africain : 6 points

3-AS Hammamet : 3 points

- CHB Ksour Essef : 3 points (-1 match)

4-ES Sahel : 2 points

-EM Mahdia : 2 points

6-CS Sakiet Ezzit : 1 point (-2 matchs)

-EBS Béni Khiar : 1 point (-1 match)

Programme 3e journée : mercredi 28 avril (tous les matchs à 14h00)

EM Mahdia-ESTunis

CS Sakiet Ezzit-Club Africain

ES Sahel-CHB Ksour Essef