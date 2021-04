Tunisie: Disponibilité de l'eau au cours de l'été prochain - Orienter les eaux vers le barrage Sejnane

La stratégie relative à l'approvisionnement en eau potable pour l'été prochain, en évoquant l'alimentation en eau potable du milieu rural à travers le génie civil ainsi que les systèmes hydriques potables dans les campagnes, a été exposée.

Les préparatifs du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour la saison de la consommation de pointe de l'eau au cours de l'été 2021 ont été au centre d'une séance de travail tenue sous la présidence de M. Mohamed Fadhel Kraïem, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, le soir du 20 avril 2021. Cette réunion a vu la présence de la cheffe du cabinet et des directeurs généraux concernés. Les commissaires régionaux au développement agricole ont participé à distance. Au cours de la séance de travail, trois exposés ont été présentés dont celui qui concerne les préparatifs pour la saison de consommation de pointe de l'eau au cours de l'été 2021 en axant sur la situation actuelle des ressources hydriques et le plan annuel pour l'exploitation des eaux des barrages.

Rationaliser la consommation de l'eau

L'autre exposé a concerné le plan de la Société nationale de distribution des eaux (Sonede) en vue de faire face à la forte consommation de l'eau au cours de la prochaine saison estivale, en mettant en exergue les préparatifs de ladite société pour l'été et ses programmes d'action. Enfin, l'autre exposé s'est intéressé à la stratégie relative à l'approvisionnement en eau potable pour l'été prochain en évoquant l'alimentation en eau potable du milieu rural à travers le génie civil ainsi que les systèmes hydriques potables dans les campagnes. Le ministre a prêté attention aux interventions des commissaires régionaux au sujet des défis auxquels ils sont confrontés ainsi que les difficultés prévues en vue de fournir l'eau potable et d'irrigation au cours de la prochaine saison estivale. Face à la situation embarrassante relative à la disponibilité des ressources en eau, le ministre a formulé un ensemble de recommandations à l'intention de l'assistance.

Il s'agit, en premier lieu, d'orienter la capacité totale des eaux (750 mille m3 par jour) du barrage Sidi Barrak vers le barrage de Sejnane vu la faiblesse des ressources hydriques qui y persiste. Il a recommandé aussi d'élaborer un programme spécifique en vue de réaliser une quatrième conduite pour lier le barrage Sejnane au canal Medjerda, et ce, dans le but de fournir des quantités supplémentaires d'eau pour leur transfert. Il s'agit, aussi, de préparer des plans de rationalisation des eaux potables et la révision des quantités destinées à l'irrigation en donnant la priorité aux eaux de boisson.

Par ailleurs, le ministre a recommandé la mise en place d'une stratégie de communication au niveau central et régional et de commencer l'exécution des campagnes de sensibilisation en vue de rationaliser la consommation de l'eau. Il a été convenu de programmer des séances de travail au niveau régional en vue d'étudier les situations hydriques dans chaque gouvernorat et d'œuvrer à trouver des solutions urgentes pour parachever les projets suspendus en privilégiant le service public aux dépens des intérêts particuliers, et ce, en faisant participer la société civile et les députés des régions. Il a été proposé, enfin, d'opter pour une politique orientée vers les cultures programmées dans le but d'assurer l'irrigation adéquate de la campagne agricole.