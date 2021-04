Sénégal: Incendie à l'hôpital Magatte Lo de Linguère - 4 bébés tués et deux autres blessés

Un incendie a ravagé l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lo de Linguère avant-hier, samedi 24 avril, provoquant la mort de 4 bébés et en blessant 2 autres. Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr qui était au chevet des parents, a fait savoir que le gouvernement va apporter tout le soutien nécessaire.

4 bébés morts et deux autres blessés et admis en réanimation: c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré à l'hôpital Magatte Lo de Linguère avant-hier, samedi 24 avril aux environs de 6 heures du matin. Le feu qui s'est déclenché dans l'unité de néonatalogie du service de pédiatrie, serait parti d'un court-circuit.

Le personnel de l'hôpital avait réussi à maitriser les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont procédé au refroidissement de la salle où ces bébés étaient gardés. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie.

En effet, quelques heures après le drame, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale s'est rendu sur les lieux pour « partager la douleur » avec les familles qui ont perdu leurs bébés. « C'est avec beaucoup de peine que je vais m'adresser à vous. Nous partageons la douleur de ces mamans. J'aimerais leur apporter le soutien du Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais. C'est extrêmement douloureux. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons vu trois mamans qui, dans la dignité, nous ont parlé dans une croyance extraordinaire et aujourd'hui, fondamentalement, nous sommes venus leur apporter un soutien », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Selon lui, « le gouvernement sera à leurs côtés pour apporter tout le soutien nécessaire ».

Pour sa part, le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye a aussi exprimé toute sa « compassion » aux parents des victimes ainsi qu'au personnel de l'- hôpital. Il promet la remise en état de l'unité de néonatologie de l'hôpital. « Avec le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, le Conseil départemental, la mairie de Linguère, les autorités administratives et les responsables de la structure, nous mettrons tout en œuvre pour remettre en état l'unité dans les meilleures délais », a soutenu le maire. Selon lui, « c'est un centre qui s'est bonifié et il y'a même de nouveaux équipements qui ont été accordés à l'établissement, il y a quelques semaines ».