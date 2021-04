Sénégal: Hausse des effectifs de l'emploi salarié dans le secteur moderne au mois de février

La Direction de la prévision et des études économiques souligne qu'à fin février 2021, l'emploi salarié du secteur moderne s'est accru de 2,5% en rythme mensuel.

Selon la Dpee, cette progression s'explique grâce à la hausse des effectifs dans le secteur secondaire (+4,7%), notamment dans les industries (+5,1%) et les BTP (+1,4%). Toutefois, un recul de 0,7% des emplois, est observé dans le secteur tertiaire, en liaison avec les baisses respectives de 0,6% et 1,3% des postes pourvus dans les services et le commerce.

Sur un an, note la Dpee, le secteur moderne a enregistré une hausse de 4,6% du nombre de salariés à la faveur de l'emploi dans le secteur secondaire (+8,6%) qui a été particulièrement dynamique dans les industries (+8,4%) et les BTP (+9,6%). Les postes pourvus ont, cependant, reculé dans le secteur tertiaire (-1,0%), notamment les services (-1,0%) et le commerce (-1,1%).