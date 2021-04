Sénégal: Hausse de l'activité du secteur tertiaire au mois de février

Au mois de février 2021, le secteur tertiaire s'est consolidé de 1,1%, en variation mensuelle indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

Cette direction du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération explique cette hausse à la faveur des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+77,3%), de l'enseignement (+21,1%), des « activités financières et d'assurances » (+20,9%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+36,4%) et de l'«information et communication » (+2,4%).

Par contre, le commerce, les « activités immobilières » et les « activités de services et de soutien de bureau » se sont repliés respectivement de 9,9%, 36,1% et 11,2% sur la période sous-revue.

Sur une base annuelle, la Dpee souligne qu'une croissance de 4,7% de l'activité du tertiaire est notée au mois de février 2021, tirée par les « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+137,5%), l' « information et communication » (+29,9%) et les « activités pour la santé » (+10,5%).