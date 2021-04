Sénégal: Kaolack / Bilan juge chaotique de la campagne de commercialisation arachidiere - Une menace de plainte pèse sur Moussa Baldé

Le mouvement "Aar Sunu Mommel" qui poursuivait dimanche, à Kaolack, sa traditionnelle rencontre de tirage du bilan de la précédente campagne 2020/2021 n'est pas satisfait. Par la voix de son coordonnateur national Bassirou Ba alias "Toucouleur Ru Baay", le mouvement menace même de porter plainte contre le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural (Maer), présumé auteur de tous les échecs enregistrés lors de cette dernière édition de campagne agricole.

Exclusivement composé de producteurs, éleveurs et de leurs familles, ce mouvement se dit inquiet de voir ou entendre certains acteurs et agents de l'État clamer leur satisfecit au moment où dans le mouvement "Aar Sunu Mommel", les larmes coulent encore. Les producteurs qui pouvaient enregistrer d'importantes économies ont finalement sombré du fait d'une politique ministérielle orientée vers une dynamique de satisfaire une industrie en quasi faillite depuis plusieurs années.

Le plus dur reste cependant planché sur la question des 60 milliards de frs que l'Etat envisage d'injecter dans la filière pendant la prochaine édition. Ces producteurs se posent cependant la question d savoir l'utilité de cet argent, mieux sa destination dans la filière. Autrement dit, est-ce c'est une enveloppe qui est proposée pour l'achat des semences, du matériel ou les intrants agricoles. En tout cas, pour les associés du coordonnateur Bassirou Ba, beaucoup de paysans ont été déjà consultés et ont proposé un plan de financement conforme aux revendications paysannes.

Et ceci pour trouver solution à un certain nombre d'impairs ayant surgi lors de la précédente édition. Comme il a été d'ailleurs à la Rasiac de Touba où 154 usines ont été fermées, faute de matière première. Aussi, ces producteurs disent ne pas comprendre qu'une campagne puisse se tenir sans les directions régionales de Drdr et leurs personnels partis en grève répétitive depuis février 2020. Mais, également une campagne sans aucune volonté de rendre autonomes certaines filières de la commercialisation comme l'exportation.

La Sonacos en tant que société nationale a renvoyé en chômage plus de 200 employés. Ce qui, de l'avis des producteurs, devient une contradiction par rapport à l'une des missions les plus fondamentales de la boîte. Ainsi très remontés, ces producteurs en déduisent que ce paquet d'échecs a fini par enduire le président de la République en erreur. Les statistiques et autres chiffres qui lui sont souvent présentés ne reflètent pas la réalité.

Le Ministre qui est sensé informer le Président de la République tergiverse très souvent et se dédit à chacune de ses sorties médiatiques. Les personnes qui volent aujourd'- hui à sa défense ne sont là que pour la sauvegarde de leurs intérêts personnels ou ceux de la Sonacos qui s'est convertie en grande société d'exportation d'arachide car elle n'est plus en mesure de triturer certaines quantités d'arachide jugées exorbitantes.